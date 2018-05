Wohnen mit hoher Lebensqualität in Steinbach im Hochtaunuskreis

Die Stadt mit 10.000 Einwohnern vereint Ruhe und Natur mit dem Vorzug der direkten Nähe zur Wirtschaftsmetropole Frankfurt.

Steinbach, 24.05.2018. Als attraktive Wohngegend, insbesondere für Fach- und Führungskräfte, wurde die südlichste Stadt des Hochtaunuskreises bereits mehrmals von der IHK Frankfurt als ausgezeichneter Wohnort beurteilt. Mit den hochwertigen Eigentumswohnungen der AMADEUS Group kann jeder an den einmaligen Standortfaktoren teilhaben, die die charmante Kleinstadt interessant machen.

Landschaftliche Idylle mit Blick auf Frankfurter Skyline

Für Wohnungssuchende, die weder auf die Ruhe einer Kleinstadt direkt am Naturpark Taunus, noch auf die Berufs- und Freizeitmöglichkeiten einer Stadt wie Frankfurt am Main verzichten wollen, stellt Steinbach die ideale Lösung dar. Von den großzügigen Rad- und Fußwegen vorbei an den angrenzenden Feldern und Wiesen, ist die Skyline Frankfurts stets in Sichtweite. Mit der S-Bahn-Anbindung, die in 15 Minuten in die Frankfurter Innenstadt führt, lässt sich das Großstadtleben in kurzer Zeit erreichen. Auch die Autobahnen A5 und A661 sind nur wenige Minuten entfernt. Die Lage der Kleinstadt und die vielseitigen Möglichkeiten machen sie für Immobilienprojekte der AMADEUS Group interessant.

Vielseitige Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten für Kinder machen Steinbach vor allem für Familien mit berufstätigen Eltern attraktiv. Sowohl die Phorms-Privatschule als auch die Geschwister-Scholl-Schule und der städtische Kindergarten bieten erweiterte Ganztags- und Betreuungskonzepte für Kinder jeden Alters. Die großzügigen Sport- und Einkaufsmöglichkeiten ergänzen die Vorzüge Steinbachs als Zuhause für ein aktives Leben vor den Toren Frankfurts.

Prädestiniert für Wohneigentum

Die AMADEUS Group, als kompetenter Partner in der Immobilienbranche des Rhein-Main-Gebiets, steht Wohnungssuchenden in Steinbach mit seinen langjährigen Erfahrungen zur Seite und ermöglicht modernes Wohnen in attraktiven Neubauobjekten. Im Vergleich zu vielen anderen Orten in der Nachbarschaft, profitieren potenzielle Eigentümer in Steinbach von moderaten Immobilienpreisen und einem großen Angebot an Immobilien und Bauland. Dank ihres umfassenden Service-Angebots gehören die Bauprojekte der AMADEUS Group zu den begehrtesten im Rhein-Main-Gebiet. Mieter und Vermieter profitieren sowohl von persönlicher Beratung und Betreuung, als auch von der Möglichkeit die Objektverwaltung nach Wunsch komplett der AMADEUS Group zu überlassen. Auch bei der passenden Einrichtung bietet das Immobilienunternehmen fachkundige Unterstützung.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet. Seit 1991 ist die erfahrene Bauträgergesellschaft Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen. Teilunternehmen der AMADEUS Group – wie die Amadeus Marketing GmbH oder Amadeus Private Capital GmbH – decken das gesamte Dienstleistungsrepertoire rund um Entwicklung, Bau und Vermietung von Neubauten ab.

Amadeus Marketing GmbH

Robert-Bosch-Straße 16

65549 Limburg

Telefon: 06431-9199-0

Telefax: 06431-9199-91

E-Mail:

www.amadeus-group.de