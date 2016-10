Wohnensemble Eucken27 in München-Sendling voll verkauft

Mit der notariellen Beurkundung der letzten Eigentumswohnung meldet die Nürnberger PROJECT Immobilien Wohnen AG den erfolgreichen Abschluss des Neubauensembles „Eucken27“. Alle 30 der 1- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen im Trendviertel München-Sendling sind damit verkauft.

Urbanes Leben zwischen Westpark und Isar mit bester Anbindung an den Nahverkehr genießen die Bewohner im südwestlichen Münchner Stadtteil Sendling. In der Euckenstraße 27 realisiert die PROJECT Immobilien Wohnen AG 30 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage, abwechslungsreichen Grundrissen und Wohnflächen von 48 bis 127 Quadratmeter. Hier kann man fern vom Trubel der City in einer der Maisonettewohnungen zur Ruhe kommen oder sich im Freien auf der Terrasse, dem Balkon oder der Dachterrasse entspannen.

Die Eigentumswohnungen von „Eucken27“ entstehen auf einem rund 1.300 Quadratmeter großen Grundstück und verteilen sich auf zwei Gebäude mit einem gemeinsamen Untergeschoss – einem sechsgeschossigen Vordergebäude mit Wohnraum im Dachspitz sowie einem dreigeschossigen Hofgebäude. Die Hälfte der Wohnungen verfügt über zwei oder sogar drei Freiluftflächen. Die gehobene Ausstattung umfasst Parkettböden, überwiegend bodentiefe Fenster sowie den Komfort einer Fußbodenheizung in allen Wohnräumen.

Weitere Angebote in München-Ramersdorf

Im südöstlichen Münchner Stadtteil Ramersdorf bietet PROJECT Immobilien in der Görzer Straße 99 derzeit noch eine 3,5-Zimmer-Penthauswohnung mit 107 Quadratmetern in einem fünfgeschossigen Neubau an. Neben Komfort-Highlights wie Parkett und Fußbodenheizung verfügt diese Wohnung im Mehrfamilienhaus „Görzer99“ über zwei großzügige Dachterrassen auf der Ost- und Westseite. Alle Zimmer haben direkten Terrassenzugang. Der Wohn- und Essbereich ist mit offener Küche geplant. Das Tageslichtbad punktet mit einer Badewanne und einem Waschmaschinenanschluss. Dazu kommt ein separates Gäste-WC mit Dusche. Ebenfalls in Ramersdorf, in der Hechtseestraße 62, offeriert PROJECT Immobilien im „MichaeliQuartier“ noch einen Tiefgaragen-Motorradstellplatz.

In der Münchner Metropolregion plant PROJECT Immobilien vier weitere Neubauobjekte im Stadtteil Bogenhausen sowie in den stadtnahen Gemeinden Unterhaching, Karlsfeld und Erding, die in Kürze in den Vertrieb gehen werden.

