Wohnimmobilien in Bayreuth gefragt

Frankfurt am Main/Bayreuth, 8. Februar 2017. Die Preise für Wohnimmobilien in Bayreuth sind 2016 gegenüber 2015 in vielen Lagen und Teilsegmenten gestiegen.

Dies zeigt der aktuelle Marktbericht für Wohnimmobilien in Bayreuth, den das international tätige Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN soeben vorgelegt hat.

Für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus in guter Lage, beispielsweise in Birken, Aichig oder Oberpreuschwitz, konnten im ersten Halbjahr 2016 zwischen 450.000 und 750.000 Euro erzielt werden. Im Vorjahr lag die Preisspanne noch bei 430.000 bis 700.000 Euro. Auch in mittleren Lagen wie in Herzoghöhe oder Kreuz wurden für Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhaushälften sowie Reihenhäuser leichte Erhöhungen registriert. Die größten Preisanstiege gegenüber 2015 waren in den Premiumlagen zu beobachten. Dazu zählen Seulbitz oder Gartenstadt. Hier wurden im ersten Halbjahr 2016 Höchstpreise von über einer Million Euro erzielt, im Vorjahr war dieser Wert noch nicht überschritten worden. Gefragt sind auch Eigentumswohnungen. In bester Citylage zahlten Käufer bis zu 4.000 Euro pro Quadratmeter, im Jahr 2015 lag die Obergrenze noch bei 3.800 Euro. In guten und mittleren Lagen blieben die Preise stabil bei 1.800 bis 3.200 Euro pro Quadratmeter.

Während 2013 in Bayreuth noch 539 Eigentumswohnungen verkauft wurden, stieg die Zahl 2014 auf 723. Im Jahr 2015 war dann ein leichter Rückgang auf 694 Verkäufe zu verzeichnen. Bei Ein- und

Zweifamilienhäuser fanden im Jahr 2015 mit 139 Beurkundungen weniger Eigentümerwechsel statt als 2014 (145) oder 2013 (140).

Mark Beyer, Geschäftsstelleninhaber des VON POLL IMMOBILIEN-Shops in Bayreuth, geht von einer weiter wachsenden Nachfrage aus. „Der Ruf Bayreuths als angesehene Universitätsstadt und Standort namhafter Unternehmen wird für eine weiterhin große Popularität der Stadt sorgen. Ich gehe davon aus, dass auch die Preise vor allem in besten und guten Lagen weiter steigen.“ Der Marktbericht ist bei Beyer erhältlich und auch auf der Website des Unternehmens einsehbar.

Kontakt VON POLL IMMOBILIEN Bayreuth:

Mark Beyer

Geschäftsstelleninhaber

Hohenzollernring 73

D-95444 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921- 73 04 553

Mobil: +49 (0)173-58 90 151

E-Mail:

http://www.von-poll.com/bayreuth