Wohnimmobilien in Buxtehude und Stade begehrt

Frankfurt am Main/Buxtehude, 30. November 2016. Die Preise für Wohnimmobilien in Buxtehude und Stade sind in der ersten Jahreshälfte 2016 gegenüber 2015 in fast allen Lagen und Segmenten gestiegen.

Besonders freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind gesucht. Zu diesem Ergebnis kommt der Marktbericht für Wohnimmobilien in den beiden Städten, den das Maklerhaus VON POLL IMMOBILIEN soeben vorlegte. Zu den gefragtesten Lagen zählen in Buxtehude Ottensen, Eilendorf, das Neubaugebiet Königsdamm sowie die Altstadt. In Stade sind es die Innenstadt, Hohenwedel und die Lagen rund um den Horstsee.

Für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus in mittlerer Lage konnten in Buxtehude in der ersten Jahreshälfte 2016 zwischen 290.000 und 500.000 Euro erzielt werden. Im Vorjahr lag diese Spanne noch zwischen 270.000 und 450.000 Euro. In Premiumlagen bewegten sich die Preise 2015 zwischen 450.000 und 800.000 Euro, diese Werte stiegen jetzt auf 500.000 bis eine Millionen Euro. Eine Eigentumswohnung in mittlerer Lage kostete in den ersten sechs Monaten 2016 zwischen 2.400 und 3.000 Euro pro Quadratmeter.

In den mittleren Lagen in Stade zahlten Käufer 2015 für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus 200.000 bis 350.000 Euro, die Einstiegspreise erhöhten sich im ersten Halbjahr 2016 auf 220.000 Euro bei gleichbleibender Obergrenze. In Premiumlage waren sowohl 2015 als auch in den ersten sechs Monaten 2016 zwischen 350.000 und 650.000 Euro erzielbar. Eine Eigentumswohnung in mittlerer Lage bewegte sich im

ersten Halbjahr 2016 preislich zwischen 2.200 bis 2.800 Euro pro Quadratmeter. Im Vorjahr waren es noch 2.000 bis 2.700 Euro.

Volker Dallmann, Geschäftsstelleninhaber der VON POLL IMMOBILIEN-Shops in Buxtehude und Stade sowie eines weiteren Standortes in Jork im Alten Land, geht von einer stetig wachsenden Nachfrage aus. „Die gute Infrastruktur, die unmittelbare Nähe zur Metropole Hamburg sowie die wirtschaftliche Stabilität machen diese Region attraktiv, auch als Naherholungsziel. Daher ist mit einer positiven Weiterentwicklung zu rechnen“.

