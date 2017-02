Wolfgang Dippold, PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg: Investorenliebling Mehrfamilienhäuser

Warum Investoren sich während des Baubooms auf Mehrfamilienhäuser stürzen Bamberg, 20.02.2017.Wolfgang Dippold, Immobilienexperte und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, macht auf den aktuellen Bauboom hierzulande aufmerksam: „Investoren stecken ihr Geld mit Vergnügen in Häuser und Wohnungen.

Doch ein besonders hohes Interesse war im vergangenen Jahr bei Mehrfamilienhäusern erkennbar“, erklärt Wolfgang Dippold und bezieht sich auf Zahlen der amtlichen Gutachterausschüsse. Demnach haben Immobilien in 2016 für mehr als 210 Milliarden Euro den Besitzer gewechselt. „Es ist kein Ende des Baubooms erkennbar. Im Gegenteil: Hinsichtlich der turbulenten Zeiten und unsicheren Märkten, bieten Immobilien einen krisenfesten Sachwert, dem die Investoren Vertrauen schenken“, weiß Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, aus eigener Erfahrung. Die Gutachterausschüsse erheben seit dem Jahre 2007 bundesweite Zahlen, an Hand derer sich der Aufwärtstrend auf dem Immobilienmarkt klar abzeichnet.

Unterdessen habe das Investitionsverhalten auch etwas mit der Zinsentwicklung zu tun, so Wolfgang Dippold weiter. „Festhalten muss man, auch wenn die Meinungen zu diesem Thema auseinandergehen, dass derzeit keine Gefahr einer Immobilienblase besteht. Selbst die enormen Preissteigerungen in den teils überhitzten Großstädten bieten noch keinen Anlass zur Sorge“, betont der Immobilienexperte Dippold. Niedrige Zinsen machen Immobilienkredite seit Jahren für Käufer günstiger und somit attraktiver, sodass die Nachfrage enorm steigt. Besonders beliebt scheinen derzeit Investitionen in Mehrfamilienhäuser zu sein – Wolfgang Dippold von der PROJECT Investment Gruppe erklärt sich das folgendermaßen: „Vor allem in den Großstädten wird vermehrt auf Mehrfamilienhäuser gesetzt.

Das Preis-Leistungsverhältnis solcher Immobilien ist für Investoren besonders attraktiv. Doch auch in den ländlicheren Regionen und jeweiligen Speckgürteln werden immer mehr Mehrfamilienhäuser gebaut. Wo früher beispielweise reine Einfamilienhäuser in einer Siedlung standen, finden nun auch solche Immobilien dort Platz und Anklang“, sagt Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe, abschließend.