Wolfgang Dippold, PROJECT Investment Gruppe, über den Geschosswohnungsbau

Der Geschosswohnungsbau als flächensparende Kapitalanlage Bamberg, 07.02.2017. „Auffällig ist, dass der Geschosswohnungsbau sich in vielen größeren Kommunen immer größerer Beliebtheit erfreut“, weiß Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg.

So werden in zahlreichen Stadt- und Gemeinderäten bereits seit Jahren mehr Geschosswohnungsbau gefordert – andererseits kommt man allmählich weg von dem Gedanken einer Siedlung voller Einfamilien- und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften. „Das liegt einerseits am allgemeinen Wohnraumangel hierzulande, als auch an der Flächenknappheit. In einigen Regionen ist der Geschosswohnungsbau eine Antwort auf die Fragen und Wünsche der Kommunalpolitik“, so Wolfgang Dippold aus Bamberg weiter. Deutschlandweit entstehen derzeit Wohnanlagen, während die Nachfrage bei Mietern ungebrochen ist. „Hinzu kommt, dass Wohnanlagen nicht nur für Mieter, sondern auch für Kapitalanleger äußerst attraktiv sind. Appartements sind eine verlässliche Form der Geldanlage zumal die Immobilienpreise weiterhin steigen“, so der Vorstand der PROJECT Investment Gruppe zuversichtlich.

Doch was macht Wohnungen für Anleger so enorm interessant? „Dem jeweiligen Anleger bieten sie die Möglichkeit, schon mit kleineren Summen zu investieren“, weiß Wolfgang Dippold. „Bei einer Doppelhaushälfte braucht es da schon wesentlich mehr, nämlich schon rund eine halbe Millionen Euro.“ Natürlich gibt es auch viele Menschen, die eine Wohnung kaufen, um selbst darin zu wohnen. Der Trend geht aber heutzutage zu privaten Investoren, die das Ziel verfolgen, die Immobilie weiterzuvermieten. „Besonders beliebt sind Einzimmerappartements in großen Boom- oder Universitätsstädten wie Berlin, München oder Frankfurt, gefolgt von Zwei- bis Dreizimmerwohnungen.

Hoher Wert wird bei vielen Investoren auf einen Balkon gelegt, was den Gesamtwert der Immobilie natürlich enorm steigert“, erläutert Dippold aus Bamberg das Kaufverhalten. Des Weiteren erfreuen sich auch Dachgeschosswohnungen mit Dachterrasse großer Beliebtheit. „Wann sich der Geschosswohnungsbau in den großen Städten stärker etabliert, wird die Zukunft zeigen. Doch das Potential und die Nachfrage sind definitiv vorhanden“, sagt Wolfgang Dippold, Vorstand der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg, abschließend.