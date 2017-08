Woolworth eröffnet nach Renovierung: Kaufhaus beendet erfolgreich seine Umbauarbeiten am Standort Berlin Charlottenburg

Berlin, 29. August 2017. Woolworth hat renoviert. Die Arbeiten in der Filiale in Berlin Charlottenburg werden nach rund vier Wochen abgeschlossen sein.

Am Donnerstag, 31. August 2017 um 8 Uhr eröffnet der Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann die Filiale auf der Wilmersdorfer Straße 113-114. Am Tag der Wiedereröffnung dürfen sich die Kunden auf besondere Angebote wie einen PHILIPS LED-HD-Fernseher für 149€, eine PlayStation 4 Slim inklusive zwei Controllern und Call of Duty Infinite Warfare für 199€ oder ein Acer Tablet für 149€ freuen. Am Wiedereröffnungstag werden „Die-Höhle-der-Löwen“-Investor Ralf Dümmel und der ehemalige Hertha BSC-Spieler Andreas „Zecke“ Neuendorf die Filiale für ein Meet and Greet mit ihren Fans besuchen.

„Wir haben der Filiale ein neues Kleid verpasst! Sie erstrahlt nun in neuem Glanz und ist übersichtlicher und moderner“, sagt Thomas Leege, Geschäftsführer Vertrieb. „Artikel des täglichen Bedarfs bekommen die Bewohner aus Charlottenburg nun also wieder bei ihrem bekannten Nahversorger vor Ort.“ Die Filiale auf der Wilmersdorfer Straße wurde mit dem aktuellen Konzept des Unternehmens ausgestattet: Nach wie vor umfasst das Sortiment des Kaufhauses verschiedene Hartwaren wie Dekorationsartikel, Elektronik, Haushalts- und Spielwaren sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Der Fußboden besteht nun aus PVC-Planken in Holzoptik. Auch bei den Warenpräsentationsmöbeln wurde der rustikale Look aufgegriffen und sorgt, in Verbindung mit dunklem Metall, für einen ansprechenden Auftritt. Unterstrichen wird das Erscheinungsbild von einer nachhaltigen LED-Beleuchtung und einem darauf abgestimmten Farbkonzept. Die Woolworth Filiale hat ihre Türen erstmalig im Juli 1932 geöffnet – die nunmehr 85-jährige Tradition wird also fortgeführt.

Zum Unternehmen: Woolworth ist das Aktionskaufhaus – seit 1879! Toppreise und eine überraschende Sortimentsvielfalt stehen an erster Stelle. Derzeit betreibt Woolworth über 320 Standorte in Deutschland – gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden will das Unternehmen langfristig wachsen und 500 Filialen eröffnen.

Seit 2010 unterstützt die Woolworth GmbH die gemeinnützige Stiftung help and hope, die sich für Kinder in Not einsetzt.

Für weitere Informationen http://www.woolworth.de / http://www.facebook.com/Woolworth.GmbH