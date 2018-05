Worauf Mieter von Büros achten sollten

BOB AG stellt Info-Website vor - Kaltmiete nur ein Kriterium bei Kosten – Mitarbeiter bewerten immer mehr das Arbeitsumfeld – Leistungsfähigkeit unmittelbar von Raumklima und anderen Wohlfühlfaktoren abhängig

Für viele Unternehmer ist immer noch der Mietpreis die entscheidende Größe, wenn es um die richtige Entscheidung für die Anmietung neuer Büroräume geht. Dass es noch weitaus wichtigere Kriterien bei der Auswahl von Büros gibt, die die Firmen langfristig viel mehr Geld kosten, zeigt die BOB efficiency design AG auf einer speziellen Website, die allen Interessierten nun zur Verfügung steht. Denn viele Mieter wissen nicht, dass sich beispielsweise hinter einer geringen Altbau-Kaltmiete nicht nur oft hohe monatliche Nebenkosten verstecken, sondern auch schlechte Arbeitsbedingungen viel Produktivität kosten.

Frank Steffen, Geschäftsführer BOB project development GmbH: „Immer mehr Arbeitnehmer können sich heute ihren Arbeitsplatz frei auswählen. Dabei rückt zunehmend die Qualität der Büros in den Vordergrund. Ein ansprechendes Ambiente und eine schöne Architektur rücken ebenso in den Vordergrund wie ein gutes Raumklima. Für viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind flexible Arbeitswelten wichtig. Sie möchten mehr in Teams arbeiten und sich austauschen. Gleichzeitig benötigen moderne Büros aber auch Rückzugsorte und Bereiche für kleine private Auszeiten. Moderne Arbeitswelten fördern die Kreativität und die Arbeitsmotivation. Der Mehrwert, der durch gesunde und motivierte Menschen in einem tollen Büro für Unternehmen entsteht, ist kaum in Euros zu beziffern.“

Die neue Website des Bürogebäudeanbieters BOB hält zahlreiche Informationen für Mieter bereit. Neben dem Kostenthema gibt es Hinweise zur Lage, Ausstattung, Gesundheit aber auch Flexibilität und Flächeneffizienz.Die neue BOB-Website ist unter diesem Link erreichbar: http://www.bob-ag.de/de/buero-mieten-info/kriterien