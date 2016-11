World Robot Olympiad 2017 mit dem Ziel Costa Rica

Am 7. November 2016 um 16 Uhr startet die Anmeldung zur neuen Saison der World Robot Olympiad (WRO) im Jahr 2017. Insgesamt stehen über 700 Startplätze bei 29 Wettbewerben im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung.

Für Teams besteht die Möglichkeit, sich für das Weltfinale der WRO 2017 im November in Costa Rica zu qualifizieren.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb um Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in 2er oder 3er Teams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben. Bei den Wettbewerben bauen die Teams vor allem Roboter mit dem LEGO MINDSTORMS System, aber auch andere Modelle mit externen Computerbausteinen (z.B. Arduino, Raspberry Pi) und viele Programmiersprachen sind möglich.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 – 19 Jahren. Ein Team tritt in einer der drei Wettbewerbskategorien Regular-, Open- oder Football Category an.

Bei der Regular Category fährt ein maximal 25cm x 25cm x 25cm großer LEGO Roboter über einen ca. 2qm großen Parcours und löst verschiedene Aufgaben (z.B. Farben unterscheiden, Materialien transportieren). Dabei müssen die Teams ihren Roboter am Wettbewerbstag neu zusammenbauen und auf eine Überraschungsaufgabe reagieren.

In der Open Category sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Teams bauen ein Robotermodell, welches bis zu 2m x 2m x 2m groß sein darf und zum Thema der Saison passen muss. Die Grundlage zur Teilnahme ist ein LEGO MINDSTORMS NXT/EV3 Set. Außerdem können weitere Baumaterialien (z.B. Holz- oder Metallkonstruktionen) und andere Controller (z.B. Arduino, Raspberry Pi etc.) zum Einsatz kommen

Beim Roboterfußball (Football Category) spielen je zwei LEGO Roboter pro Team nach bekannten und roboterspezifischen Regeln Fußball. Auch in dieser Kategorie müssen beide Roboter eines Teams am Wettbewerbstag zunächst neu zusammengebaut werden.

Die Anmeldung zu den regionalen Wettbewerben der WRO ist vom 7. November 2016 bis zum 10. März 2017 (jeweils 16.00 Uhr) über die Webseite http://www.worldrobotolympiad.de möglich. Am 1. Februar 2017 werden die Aufgaben und das Thema der Saison veröffentlicht.

Bei den regionalen Events können sich Teams für das Deutschlandfinale qualifizieren, welches in diesem Jahr am 17. und 18. Juni in Schweinfurt (Bayern) stattfindet. Dort können sich die besten Teams für das Weltfinale der WRO im November 2017 in Costa Rica qualifizieren.

Imagefilme der WRO:

https://www.youtube.com/watch?v=gUh....Qhqek8BWRPkEQDZvT5m9A2XqQ

Liste aller WRO Standorte:

http://www.worldrobotolympiad.de/wro2017-wettbewerbe