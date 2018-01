World Robot Olympiad 2018 mit Thema „Food Matters“ gestartet

Am 15. Januar 2018 wurden die Aufgaben zur World Robot Olympiad (WRO) 2018 veröffentlicht.

Unter dem Thema „Food Matters“ beschäftigen sich die Teams mit Themen rund um die Produktion, Verwertung und Verwendung von Lebensmitteln. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die Möglichkeit, sich für das Weltfinale der WRO 2018 im November in Chiang Mai (Thailand) zu qualifizieren. Die Anmeldung ist noch bis zum 9. März 2018 geöffnet.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der das Ziel hat, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in 2er- oder 3er- Teams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben. In den Wettbewerbskategorien der Regular und Open Category sind die Aufgaben an das Thema der Saison angepasst. Unabhängig vom Saisonthema können Teams ihr Können beim WRO Roboterfußball unter Beweis stellen.

In der Open Category forschen alle Teams an derselben Aufgabe zum Thema der Saison. Aufgabe ist es ein Robotermodell zu bauen, welches sich mit der Art und Weise des Anbaus, dem Teilen und dem Konsum von Lebensmitteln beschäftigt. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, da neben LEGO-Technik alle anderen Baumaterialien und jede Programmiersprache zum Einsatz kommen dürfen.

Bei den drei Altersklassen der Regular Category sind die Parcours in unterschiedliche Themen eingeteilt. Für die Jüngsten von 8 – 12 Jahren (Altersklasse „Elementary“) geht es um „Lebensmittelverwertung“. 13 bis 15-jährige Mädchen und Jungen (Altersklasse „Junior“) bauen und programmieren Roboter zum Thema „Präzisionsackerbau“ und die Jugendlichen im Alter von 16 – 19 Jahren (Altersklasse „Senior“) entwickeln Roboterlösungen zum „Lebensmitteltransport“.

Neu in diesem Jahr sind zwei Pilotprojekte der Regular und Football Category. Mit Regular Category „Starter“ sollen 6 bis 12-Jährige Kinder ohne Wettbewerbserfahrung mit einfacheren Aufgaben angesprochen werden. Bei der Football Category „Starter“ ist Fußballspielen auch mit einem Roboter, anstatt zwei Robotern, pro Team möglich.

Die neuen Aufgaben zur WRO 2018 sind unter www.worldrobotolympiad.de abrufbar. Noch bis zum 9. März 2018 ist die Anmeldung zu 31 regionalen Wettbewerben der WRO in ganz Deutschland möglich. Die Wettbewerbe finden von Ende April bis Anfang Juni statt.

Das Deutschlandfinale findet im Anschluss am 16. / 17. Juni 2018 in der Dreiländerhalle in Passau statt. Dort können sich die Teams für das Weltfinale der WRO im November 2018 in Chiang Mai (Thailand) qualifizieren.