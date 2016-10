Xander and the Peace Pirates: Showcase zum Debütalbum / Special Guest bei Manfred Mann´s Earth Band

Am 13. November stellt die Liverpooler Newcomer-Band „Xander and the Peace Pirates“ ihr Debütalbum ‘11:11’ live in einem Showcase im Frankfurter Zoom vor.

Xander and the Peace Pirates

Frontmann Keith Xander halten viele für einen außergewöhnlichen Gitarristen trotz seines Handycaps – er wurde ohne Unterarm geboren und spielt Gitarre mit einer extra angefertigten Prothese. Richtig ist, dass er einfach ein virtuoser Musiker ist, der sich (ohne wenn, trotz und aber) mit den besten seiner Zunft messen kann. Seine Band und er „supporteten“ bereits die Gitarren-Ikonen Joe Bonamassa und Joe Satriani und sind 2016 mit Manfred Mann’s Earth Band auf Tour. Tickets für die Tour und den einmaligen Showcase zur Vorstellung des Albums gibt es bei AD ticket sowie unter http://www.shooter.de In diesen unruhigen Zeiten sind Xander And the Peace Pirates ein wohltuender Beleg für musikalische Integrität und persönliche Kraft.Warum? Weil sie Soul, Blues und Rock kombinieren. Und weil ihre durchdringende Mischung aus inspiriertem Songwriting und denkwürdigen Auftritten mittlerweile ein weltweites Publikum begeistert hat. Die Gebrüder Keith und Stu Xander wurden vom Vorstandsvorsitzenden von Gibson Brands, Henry Juszkiewicz, direct auf You Tube entdeckt. Durch die daraus resultierenden Firmen-Auftritte auf unzähligen internationalen Events wurden nicht nur viele Fans auf die Band aufmerksam, sondern auch zwei Musikindustrie-Legenden: Eddie Kramer (Produzent von u.a. Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Kiss, Rolling Stones) und Rick Allen (Def Leppard-Drummer).Besonders letzterer weiß genau, wie sich Frontmann Keith Xander fühlt: Während Allen seinen linken Arm Silvester 1984 bei einem Autounfall verlor, wurde Xander ohne Unterarm geboren und spielt Gitarre mit einer Prothese. Viele, die Keith haben spielen sehen, halten ihn „trotz seiner Behinderung“ für einen außergewöhnlichen Gitarristen, dabei ist er einfach ein virtuoser Musiker, der sich mit den besten seiner Zunft messen kann.2014 schafften die Friedenspiraten ihren Durchbruch: Nach fünf Jahren als Haus-Act des legendären Cavern Club in Liverpool supporteten sie die Gitarren-Ikonen Joe Bonamassa und Joe Satriani während der ‚Classic Rocknacht’ auf der Loreley in Deutschland und wurden danach persönlich von Ex-Whitesnake-Gitarrist Bernie Marsden zu dessen Großbritannien-Tour eingeladen. 2015 teilte sich die Band mit Manfred Mann’s Earth Band und Robben Ford eine Bühne. Danach unterschrieben sie einen Plattenvertrag mit V2, die ihr Debütalbum ‘11:11’ im November 2016 herausbringen werden. Am 13. November stellen Xander and the Peace Pirates ihr Album live in einem Showcase im Zoom (Brönnerstraße 5-9) in Frankfurt am Main vor.

Mit eindringlichen Riffs, ausgeklügelten Melodien und einem einzigartig-ansteckenden Charisma arbeiten Xander and the Peace Pirates weiter daran, ihre musikalische Mission zu vollenden. Stehende Ovationen sind ihnen jetzt schon sicher; auch deshalb, weil ihre Botschaft per se universell ist: Frieden, Liebe und Harmonie.

Showcase: Sonntag, 13. November 2016, 20:00 Uhr im ZOOM Frankfurt, Brönnerstraße 5-9, 60313 Frankfurt am Main

Tickets: Ab 6,- Euro unter http://www.shooter.de sowie bei AD ticket

Tourdaten:

Xander and the Peace Pirates als Special Guest bei der Tour von Manfred Mann´s Earth Band

15.12.16 | Karlsruhe – Tollhaus

16.12.16 | Stuttgart – Longhorn

17.12.16 | Kleinheubach bei Miltenberg - Hofgarten-Saal

18.12.16 | Frankfurt - Neue Batschkapp

19.12.16 | München - Muffathalle