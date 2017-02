Xpuls GmbH ist als Top Arbeitgeber Automotive Deutschland 2017 erneut zertifiziert.

Xpuls wurde erneut durch das Top Employers Institute zum Top-Arbeitgeber Deutschland Automotive 2017 ernannt.

Bereits zum fünften Mal wurde die außerordentliche Mitarbeiterorientierung ausgezeichnet. Xpuls gehört somit zu dem exklusiven Kreis der Top Employers.

Das Top Employers Institute zertifiziert jährlich weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie. Wer Mitarbeiterorientierung ins Zentrum stellt, sorgt dafür, dass sich Menschen persönlich wie professionell weiterentwickeln.

Die Auditierung belegt, dass Xpuls außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung aufweist und somit einen Platz in der exklusiven Gemeinschaft zertifizierter Top Employer verdient hat.

Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institute: „Optimale Mitarbeiterbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Privatleben sowie im Berufsleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass Xpuls ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet. Diese reichen von sekundären Vorteilen und Arbeitsbedingungen bis hin zu einem Leistungsmanagement, welches im vollen Einklang mit der Unternehmenskultur steht.“

„Für uns ist völlig klar“, so Ive-Marko Harjes, Geschäftsführer und Leiter HR der Xpuls, „dass wir an unsere Arbeitsumgebung die gleichen hohen Maßstäbe ansetzen, wie an unsere Arbeit als Berater auch.

Klarheit, Transparenz und Offenheit sind Maxime, die auch in der digitalisierten Welt nicht wegzudenken sind. Sie prägen uns und machen und zu dem, was wir auch als Unternehmen sind.“