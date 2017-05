Yin-Yoga & Persönlichkeitsentwicklung - 4 Tages-Intensivseminar mit Tanja Seehofer und Thomas Frei vom 23.-26 Juli 2017 in Bernried / Starnberger See

Was passiert, wenn Yin-Yoga mit mentalem Training kombiniert werden? Es entsteht eine Symbiose der Ganzheit.

Erfolg und Glück verbinden sich und eröffnen dir eine neue Freiheit und Lebensqualität. Du bekommst noch einen tieferen Zugang zu deiner Quelle, welche dir die innere Weisheit offenbart!

Worum geht es bei dem Seminar?

Wer nur den Kopf benutzt, dem fehlen die Gefühle. Wer nur im Herzen spürt, kann oft die Dinge nicht auf den Boden des Alltags bringen. Doch was passiert, wenn man beides vereint?

Genauso werden wir Yoga mit mentalem Training und deiner persönlichen Entwicklung verbinden! Körper und Psyche. Gedanken und Gefühle. Spirituelle und Materielle Ebene!

So findest du deine wahren Träume, Wünsche und Bedürfnisse heraus. Was ist deine Bestimmung? Deine wahre Berufung? Wie findest du dein Beziehungsglück? Die Partnerschaft optimieren. Wie lebst du inneren und äußeren Reichtum? Konflikte verstehen und Probleme lösen. Etc.

Diese Kombination hat es so bisher noch nicht gegeben – Es ist eine einzigartige Verbindung von zwei brillanten Methoden.

Was sind die Herausforderungen im Leben?

- Du würdest gerne etwas erreichen, aber es klappt nicht so richtig?

- Du fängst etwas an, aber kannst es nicht bis zum Ende bringen?

- Du weißt wohin du willst, aber du hast keine klare Strategie, die dich dorthin bringt?

- Du bleibst in der Komfortzone stecken und willst raus!

- Du hast eine Angst, die dich einfach blockiert in deinem Weiterkommen.

- Es fehlt dir an Disziplin, Mut, Ausdauer, Willenskraft, Biss und Durchhaltewillen?

- Du bringst deine PS einfach nicht auf den Boden und kannst es im Alltag umsetzen?

- Du musst alles alleine machen und hast niemand der dir hilft und dich unterstützt, es fehlt dir an einem motivierendem Umfeld.

- Du hast viel Potential in dir, aber lebst es noch nicht aus?

- Wie kann man das im Alltag umsetzen?

- Du kämpfst, aber es veränderst nicht wirklich etwas?

- Du würdest gerne im Beruf, Partnerschaft, in deiner Persönlichkeit, in der Gesundheit, bei den Finanzen, etwas ändern und verbessern?

- Du hast ein Problem, aber du kannst es nicht lösen?

- Du weißt nicht was deine Ziele und Träume sind und willst wieder brennen für etwas?

Dann erlebe diese neue Art von Coaching, Seminar und Erlebnis. Es ist ein Mix von Yoga-Übungen mit mentalen Reisen und persönlicher Entwicklung. Ein Mix von Theorie und Wissen, Gruppenübungen, Erlebnis und dem Tun! Du erlebst deine persönliche Challenge, welches für viele Menschen ein großer Durchbruch ist!

Folgende Methoden setzen wir ein:

Yin-Yoga, Motivationstechniken, NLP-Techniken, Vergebungsmethoden, Inneres Kind, Visualisierungstechniken, Erfolgsprogammierungen, Rituale, Erlebnis und Umsetzungsmethoden, Initiationen, Holotropisches Atmen, Tiefen- und Verhaltenspsychologische Ansätze, Meditationen, Heilungsmethoden, Schamanische Methoden, 7 Lebensprinzipien, Zugang zum Unbewussten (Intuitionstechniken), gesamtheitliches Coaching auf den Ebenen: Gedanken, Gefühle und Verhalten, angewendet im Innen und im Aussen, sowie männliche und weibliche Kraft!

- Mach jetzt dein Leben zur Erfolgsgeschichte

- Finde und lebe deine Lebensmission

- Meistere deine Ängste und Herausforderungen

- Erreiche deine Träume und Ziele

- Aufbruch ins Glück und Durchbruch zum Erfolg

Inhalte des 4-Tages-Seminar:

- Yin-Yoga Technik kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung

- Handbremsen lösen und beruflich durchstarten. Erkenne

deine wahre Berufung und lebe sie!

- Erlaube dir richtig erfolgreich zu sein!

- Den optimalen Partner anziehen durch mentale Kraft

- Bestehende Beziehungen optimieren und den Spiegel erkennen

- Was bedeutet Selbstliebe? Welcher Schlüssel entscheidet zwischen Wut, Ärger und Frust oder Freude und Harmonie?

- Welchen Einfluss haben die Gedanken und Gefühle auf Krankheiten?

- Körper, Geist und Seele vereint. Doch was heißt das genau? Wie kann man das im Alltag umsetzen?

- Jedes Gefühl hat eine Yin- und Yang Kraft - Lerne die 5 Grundgefühle kennen (Wut, Angst, Trauer, Scham/Schuld, Freude) und wie du damit im Alltag umgehst.

- Kräfte steuern unser Leben, Ängste blockieren unseren Fluss.

- Über deinen Zugang zum Unbewussten erfährst du, was die optimalen Ziele für Beruf, Partnerschaft, Gesundheit, Lebenssinn, Finanzen etc. sind

- Ängste oder emotionale Blockaden erkennen und diese erfolgsverhindernden Muster lösen

- Erfolgssteuerung: Ziele und Visionen, die einen glücklich machen, herausfinden und erreichen! Ganz nach dem Motto: Träume nicht dein Leben, lebe es!

- Probleme oder zwischenmenschliche Konflikte verstehen und verändern.

- Selbstvertrauens und der innere Sicherheit wieder zurückgewinnen. Dadurch wächst das Selbstwertgefühl, und man geht mit Gelassenheit und Vertrauen durchs Leben.

- Zeitreisen: Du wirst deine Zukunft sehen können! Und zusätzlich deine Visionen erkennen.

Hier alle wichtigen Infos auf einen Blick:

- Ablauf: Yin Yoga kombiniert mit neuen Elementen

Diverse Mentalreisen, Mediation, Gruppenerlebnisse, etc.

Theorie wird gemixt mit Erleben

- Trainer: Tanja Seehofer, Yin-Yoga-Expertin & Thomas Frei, Mentaltrainer und Erfolgscoach

- Wann: Sonntag 23. Juli 2017-10.00 Uhr bis Mittwoch 26. Juli 2017-19.00 Uhr

- Zeit: 4 Tage intensives Training: 10.00 – 19.00 Uhr (Plus Morgenmeditationen und Abendrituale)

- Ort: Marina Hotel am Yachthafen, Bernried - ein wunderschönes Hotel direkt am Starnberger See (http://www.marina-hotel.de )

- Kosten: € 990,- (zzgl. Mwst.)

*** Jetzt vom Frühbucherpreis profitieren! Diese Woche 200.- Euro günstiger für nur 790.- Euro inkl. Zertifikat!

Auf Grund der Raumgröße sind die Teilnehmerplätze beschränkt. Deshalb werden wir die Anmeldung berücksichtigen nach Eingang. Frühzeitig anmelden lohnt sich.

Du bekommst für diesen Preis 2 Top Trainer! Inkl. Zertifikat, Inkl. Cacao-Zeremonie, Inkl. Div. Mentalreisen, Theorie und Coaching!

Gefällt es dir nicht innerhalb der ersten 2 Tage, dann bekommst du sogar 100% das Geld retour! Denn wir sind überzeugt, diese Investition ist es absolut Wert!

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Teilnehmer nicht nur zufrieden waren, sondern begeistert!

Tagungspauschale ist € 40.- welche direkt im Seminarhotel abzugeben ist.

Übernachten kannst du auch direkt im Hotel z.B. mit Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Einzelzimmer) für nur €115.- oder im Doppelzimmer für € 72.-

- Zertifikat: Jeder Teilnehmer bekommt ein Fortbildungszertifikat: Persönlichkeitsausbildung 44 Stunden Ausbildung

Alle Informationen zu den Inhalten und Besonderheiten des Seminars und den Link zur Anmeldung findest Du auf der Website: http://www.triaspower.com/yoga-mental/

Hast du noch Fragen oder bist unsicher? Dann sende uns eine Mail und wir kontaktieren dich

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

Tanja & Thomas