Yoga & Bewusstseins-Retreat mit Tanja Seehofer vom 03.09. - 06.09.2017 im Hotel Hubertus in Balderschwang.

Der Fokus in diesem Retreat liegt auf dem Thema "BewusstseinsErweiterung“. Bewusstheit ist überall und immer da – nur Du alleine entscheidest, wohin du sie lenkst...Doch was bedeutet das überhaupt?

Ganz einfach ausgedrückt bedeutet es, etwas wahrzunehmen, etwas zu fühlen, zu spüren, was wir vorher noch nicht wahrgenommen haben, etwas Neues zu entdecken, etwas Verborgenes zu bemerken. Doch meist nehmen wir uns keine Zeit dafür, es stehen tausend Dinge auf der To-Do-Liste und die unzähligen Pflichten des Alltags rauben uns manchmal schon die Luft zum Atmen und noch viel mehr den wichtigen Dialog mit unserer inneren Stimme. Wenn wir nicht auf uns achten, verlieren wir schließlich ganz den Kontakt zu unserem Körperempfinden, zu unseren Gefühlen und somit auch zu unseren wahren Wünschen und Zielen.

Wir werden immer unbewusster und ein Großteil von dem was wir jeden Tag aufnehmen, ist uns selbst nicht klar. Wir sammeln immer mehr Informationen, welche im Unterbewusstsein abgelegt werden und füttern hier auch noch die meistens unbewussten Glaubenssätze. Dieses Energiefeld ist jedoch bereits ziemlich vollgepackt, nämlich mit alle den Dingen, die uns jemals berührt haben. Das Wachbewusstsein ist winzig, darum dominiert das Unterbewusstsein, die Ausstrahlung und somit auch das reale Umfeld.

Leider beeinflussen unbewusste Glaubenssätze sehr oft unser Weiterkommen im Leben, sie hindern uns daran, auf die Herzensstimme zu hören und wir verlernen, uns von der Intuition führen zu lassen, Zweifel haben sich breit gemacht und unser Selbstvertrauen ist verloren gegangen. Wer sich seinem SelbstBewusstsein stellen möchte, braucht die ehrliche Auseinandersetzung mit wichtigen Lebensfragen. In diesem Yoga und Bewusstseins-Retreat erforschen wir den Zugang zu unserem Unbewussten, entdecken hinderliche Glaubenssätze, stärken unser Selbstvertrauen mit Techniken aus dem Mental- und Intuitionstraining.

Die Lehrerin Tanja Seehofer:

Die Sonne ist im Herzen aufgegangen, sie scheint und es gibt keinen Untergang“.

Tanjas Reise auf dem Yoga-Pfad begann 1995. Nach einem prägenden Lebenseinschnitt machte sie Yoga zu ihrer Lebensphilosophie und absolvierte 2009 bei AIRYOGA die 200 Stunden Yogalehrer Ausbildung nach Yoga Alliance Standard. Die tief prägenden Wurzeln im Yoga hat sie durch Christine May (Leiterin der 200 Stunden Yogalehrer Ausbildung und des Prana Flow Yoga Programms bei AIRYOGA) gefunden, Tanja assistiert regelmäßig in Christines Ausbildungen, Workshops und Yogaklassen und mit Leidenschaft unterrichtet sie vier feste Yogastunden in der Woche, beliebt bei Yogis aller Könnerstufen. Regelmäßiges Training, Workshops und Weiterbildungen gehören zu ihrem selbstverständlichen Lebensrhythmus. Ursprünglich arbeitet Tanja als Casterin in einer großen Fernsehproduktion in München. Durch Mentaltraining (Ausbildung als Intuitions- und Wingwave Coach) Bewusstseinserweiterung, Human Energetik, Quantenphysik und der Vipassana Meditation versucht sie voller Freude im Einklang mit der Schöpfung zu leben und dies auch mit großer Begeisterung an ihre Schüler weiterzugeben. Die aus ihrer eigenen Praxis und Beobachtung erworbenen Erkenntnisse versucht Tanja liebevoll und einfühlsam zu vermitteln und beflügelt ihre Schüler auf der weiteren Reise zur körperlichen, mentalen und spirituellen Transformation mit viel Herzenergie!

Der Workshop richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene.

Unser Angebot:

- 3 Übernachtungen

- 6 Yogaeinheiten mit Tanja sowie

- HolisticSoft Behandlung 50 Minuten

- 3 Stunden KochWorkshop in der Gruppe

Das Yogaretreat ist buchbar vom 03.09. - 06.09.2017 und vom 05.08. - 08.08.2018

(Verlängerungsnächte sind gerne auf Anfrage möglich)

Alle Infos und Anmeldung findest Du unter: https://www.hotel-hubertus.de/o-yog....stsein-mit-tanja-seehofer

Wir freuen uns auf Dich!