Z-Wave Europe zählt zu den Wachstumschampions 2017

• Focus und Statista ermitteln wachstumsstärkste Unternehmen Deutschlands

• Z-Wave Europe erneut unter den Top 10 der IT-Unternehmen• 80% durchschnittliches Wachstum zwischen 2012 und 2015

Hohenstein-Ernstthal, den 15.12.2016 – Die Z-Wave Europe GmbH, größter europäischer Distributor für Smart Home Geräte mit der Z-Wave Funktechnologie, zählt laut einer Studie des Nachrichtenmagazins Focus erneut zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland.

In Kooperation mit dem Statistikunternehmen Statista hat das Nachrichtenmagazin Focus insgesamt 500 Unternehmen ermittelt, die zwischen 2012 und 2015 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum erzielen konnten. Berücksichtigung fanden dabei sowohl Firmen im Privatbesitz als auch börsennotierte Unternehmen.

Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 80% pro Jahr zählt Z-Wave Europe zu den Top 10 der wachstumsstärksten IT-Unternehmen in Deutschland. Damit ist das Unternehmen zum zweiten Mal nacheinander in der Liste vertreten. Außerdem rangiert Z-Wave Europe auf dem Gesamtplatz 80 aller deutschen Wachstumschampions.



Geschäftsführer Mike Lange: „Wir sind stolz, dass wir erneut zu den wachstumsstärksten IT-Unternehmen zählen. Smart Home ist ein junger Markt, der zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt und deshalb auch umkämpfter wird. Da ist es eine umso größere Auszeichnung, wenn man sich als relativ kleines Unternehmen dennoch behaupten kann.“

Alle 500 Firmen, die es auf die Focus-Liste geschafft haben – darunter bekannte Namen wie Zalando oder Rocket Internet – erhalten die Auszeichnung „Wachstumschampion 2017“.

In einem 162-seitigen Focus-Spezial werden die ausgezeichneten Unternehmen vorgestellt.