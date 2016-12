Wien, 13. Dezember 2016 - Auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte und über 3.600 Ausgaben kann ÖSTERREICH heuer zurückblicken und feiert dieses Jubiläum mit einer gigantischen Rückschau in Form eines Buchs – gedruckt vom langjährigen Druckpartner Piacek.

Bereits seit einem Jahrzehnt versorgt ÖSTERREICH das Land täglich mit Nachrichten aus dem In- und Ausland. Die wichtigsten und bewegendsten Geschichten wurden nun in einem 288 Seiten starken, fadengehefteten Buch verewigt. Das Werk ist um € 14,90 in vielen Trafiken in ganz Österreich erhältlich sowie im Onlineshop von ÖSTERREICH bestellbar.„Wir freuen uns, dass die Mediengruppe ÖSTERREICH bei diesem Projekt wieder auf uns gesetzt hat und wir das Buch in gewohnter hoher Qualität umsetzen konnten“, erklärt Anton Piacek, Geschäftsführer der Druckerei Piacek.Von Beginn an hat ÖSTERREICH bei der Verwirklichung verschiedener Drucksorten wie Karten, Beilagen und Plakaten auf die Druckerei Piacek vertraut. „Mit der Druckerei Piacek haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner an der Hand, der uns bei sehr vielen unserer Marketingaktionen unterstützt. Gerade in unserer schnelllebigen Branche brauchen wir solche Partner, auf die wir immer zählen können“, unterstreicht Thomas Mischu von der Mediengruppe ÖSTERREICH.Drucksorten in höchster QualitätVon Standarddrucksorten wie Flyern bis hin zu komplexen Mailings verwirklicht die Druckerei Piacek jedes im Bogenoffsetdruck herstellbare Produkt in hoher Qualität und mit ausgezeichnetem Kundenservice. Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne, wenn Sie kompetente Beratung bei der Umsetzung Ihrer Drucksorten benötigen.Über die Druckerei Piacek GmbHPiacek ist eine Wiener Qualitätsdruckerei mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit modernsten Anlagen und exzellentem Service Druckprodukte für hohe Ansprüche erzeugen. Das 1969 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Druckproduktionen in den Bereichen Geschäfts- und Werbedrucksorten, Broschüren und Zeitungen sowie Bücher und Mailings. Piacek produziert nach den gültigen ISO-Vorgaben, ist FSC- sowie PEFC-zertifiziert und wurde 2008 mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie auf http://www.piacek.at

Über ÖSTERREICHÖSTERREICH ist eine überregionale Tageszeitung in Österreich. Sie wird von den Journalisten Wolfgang Fellner und Werner Schima herausgegeben. Die erste Ausgabe erschien am 1. September 2006.

