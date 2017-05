ZUFALL logistics group: Logistik trifft Kultur in Göttingen – Konzert im Rahmen der Internationalen Händel-Festspiele im Logistik Center der ZUFALL logistics group

Göttingen, 31. Mai 2017 --- Das Logistik Center „Am Siekanger“ wurde am Abend des 17. Mai 2017 in einen Konzertsaal verwandelt: Im Rahmen der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen wurde die Multi-Perkussionistin Sabrina Ma in ihrem Programm „Fantasia“ Werke von Georg Friedrich Händel sowie zeitgenössischen Komponisten in der modernen Logistikanlage präsentiert.



Peter Müller-Kronberg, geschäftsführender Gesellschafter der ZUFALL logistics group, freut sich: „Die Händel-Festspiele sind ein kulturelles Highlight für die gesamte Region, der wir uns traditionell verbunden fühlen. Wir wollen die Besucher einladen, unser

Die 15.000 Quadratmeter große Halle wird von der Distribo GmbH, einem Joint Venture der ZUFALL logistics group und Sartorius, betrieben und ist eine der ungewöhnlichsten Spielstätten, ist sich Peter Müller-Kronberg sicher: „Unser Ziel ist, dass die Anlage weiterhin als Logistik Center erkennbar bleibt und dadurch den Arrangements von Sabrina Ma einen einzigartigen Rahmen bietet.“





Über die ZUFALL logistics group …

Der Logistikkomplettanbieter ist an neun Standorten in Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Hamburg aktiv. In Deutschland und Europa ist die ZUFALL logistics group zuverlässiger Partner der Transportnetzwerke System Alliance, System Alliance Europe, SystemPlus und Night Star Express.

