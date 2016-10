Presseinformation 7. Oktober 2016 Zahn-Vorsorge für Schwangere besonders wichtig

Bochum: Was hat eigentlich Schwangerschafts-Vorsorge mit Zahn-Vorsorge zu tun? Eine ganze Menge, wissen Gesundheitsexperten. Zähne und Zahnfleisch sind durch die hormonelle Umstellung besonders gefährdet; das Zahnfleisch ist empfindlicher, es schwillt leichter an und auch das Risiko einer Entzündung aufgrund bakterieller Beläge steigt. Durch die Schwangerschaft bedingte Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten – etwa Heißhunger auf Süßes und oder Saures – setzt den Zähnen zu. Bei Schwangerschaftsübelkeit und Erbrechen greift Magensäure den Zahnschmelz zusätzlich an. Die Bemühungen der Schwangeren um die Gesunderhaltung der Zähne und des Zahnfleisches sind jetzt besonders wichtig.

Zahnärzte empfehlen daher gerade zu Beginn einer Schwangerschaft einen Vorsorgetermin beim Zahnarzt. Dabei wird kontrolliert, ob Zähne und Zahnfleisch in Ordnung sind. Ziel dieser Schwangerenprophylaxe ist es, Schädigungen des Zahnhalteapparates – häufigste Form ist die Schwangerschafts-Gingivitis – bei der werdenden Mutter zu vermeiden. Bleibt eine Gingivitis unbehandelt, entwickelt sich daraus unweigerlich eine Parodontitis – die häufigste Ursache für Zahnverlust!

Die bestmögliche Prophylaxe ist eine professionelle Zahnreinigung. Dadurch wird schädlichen Bakterien der Nährboden entzogen. Für werdende Mütter übernimmt die VIACTIV die Kosten der professionellen Zahnreinigung vollständig, je nach medizinischer Notwendigkeit auch mehrmals während der Schwangerschaft.

Weitere zusätzliche Leistungen zur Zahngesundheit für Schwangere:

•Erfassung und Beurteilung des aktuellen Mundhygienestatus und die Untersuchung von Zähnen und Zahnfleisch

•Plaquetests

•Ausführliche individuelle Beratung und Aufklärung über schwangerschaftsbedingte Risiken für Zahn- und Zahnfleischerkrankungen

•Festlegung eines individuellen Kontroll- und Behandlungszyklus während der Schwangerschaft, je nach medizinischer Notwendigkeit

Durchgeführt werden diese Zusatzleistungen durch Zahnärzte, die am VIACTIV dent-net teilnehmen.

Weitere Infos und eine Übersicht aller teilnehmenden Zahnärzte kostenlos unter

Telefon 0800-90 80 80 80 oder www.VIACTIV.de (Webcode 2725).

Übrigens: Karies kann zum Beispiel von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Daher schützt eine sorgfältige Prophylaxe auch das Kind.

