Zauberhafte Traumhochzeiten mit Gastgeschenken von CHOCOLISSIMO

Frankfurt am Main, 29.05.2018 – Mit dem Sommeranfang vor Augen steht eine wunderschöne Zeit bevor: Die Hochzeitssaison! Damit für das kulinarische Wohl des Brautpaares und das der Gäste gesorgt ist, bietet CHOCOLISSIMO, der Experte für Pralinen- und Schokoladenkreationen, eine Vielzahl von schokoladigen Produkten, die sich hervorragend als Hochzeitsgastgeschenke und Hochzeitsgeschenke eignen.

Im Folgenden werden einige Produkt-Highlights genauer vorgestellt.



ChocoPrints und Oxide-Pralinen – Neue Designs

Personalisierbare Gastgeschenke zur Hochzeit erfreuen sich nach wie vor größter Popularität. So sind auch die „ChocoPrints“ und „Oxide“-Pralinen von CHOCOLISSIMO äußerst beliebt als Hochzeitsgastgeschenke. Die „ChocoPrints“ bestehen aus bester weißer und Vollmilchschokolade. Ebenfalls aus weißer Schokolade, jedoch verfeinert mit einer Champagner- oder einer Nougat-Creme, sind die Pralinen der „Oxide“-Reihe.

Dieses Jahr erstrahlen die wählbaren Motive in einem neuen Glanz. Die Textelemente sind nun in einer verspielteren Schriftart sowie einem erfrischenden Blauton gehalten. Weitere dekorative Grafiken, wie z. B. Herzen, Blumen oder eine Hochzeitstorte, sind ebenso farbenfroher. Anstatt in einheitlichem Rot sind diese nun in einem zarten Rosa oder Grün gefärbt. Des Weiteren stehen gänzlich neue Motive zur Auswahl. Neben den bereits bekannten Motiven, wie den Namen des Brautpaares oder dem Datum der Hochzeit, stehen nun auch der Schriftzug „Just Married“, Blumen, eine Hochzeitstorte oder Eheringe zur Auswahl.



Elegance Mini - Edition Hochzeit

Für besonders edle und exklusive Hochzeiten, bei denen die „ChocoPrints“ oder die „Oxide“-Pralinen womöglich zu verspielt wirken, stellt die „Elegance Mini – Edition Hochzeit“ ein ideales Gastgeschenk dar. Das wunderschöne kleine Holzkästchen, versehen mit der Aufschrift „Just Married“, ist bereits durch seine Verarbeitung ein absoluter Blickfang. Öffnet man den Schiebedeckel der „Elegance Mini – Edition Hochzeit“, erwartet einen gleich das nächste optische Highlight: Vier handgefertigte Pralinen aus bester Schokolade, gefüllt mit verschiedenen zarten Cremes aus feinsten Zutaten. Die Exklusivität der Pralinen wird durch ihren Geschmack bestätigt. Die Pralinen werden ohne Konservierungsstoffe gefertigt und schmecken dementsprechend frisch und intensiv.

Der besondere Clou der „Elegance Mini – Edition Hochzeit“ ist die Möglichkeit, das Holzkästchen mit einem kurzen persönlichen Gruß gravieren zu lassen. So bleiben diese Hochzeitsgastgeschenke nicht nur durch ihren Geschmack lange im Gedächtnis der Hochzeitsgäste, sondern auch durch die persönliche Widmung.

ChocoPostcard Mini – Silber

Mit der „ChocoPostcard Mini – Silber“ kann ein wichtiger Moment im Leben für ewig festgehalten werden – und mit dem süßen Inhalt für lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Der edle silberne Deckel dieser Pralinenkollektion macht bereits in der Standardvariante eine elegante Figur. Doch fügt man dem Deckel noch ein persönliches Bild hinzu, entsteht ein Gastgeschenk, an das sich jeder Gast noch lange erinnern wird. Das ist jedoch noch nicht alles. Die „ChocoPostcard Mini – Silber“ enthält acht handgefertigte Pralinen, die mit hervorragenden Cremes und Aromen verfeinert wurden. Ein süßer Genuss für die Ewigkeit.

Wedding Massimo

Als Gast auf einer Hochzeit werden natürlich keine Geschenke für die Hochzeitsgäste benötigt, sondern ein exklusives Geschenk für das Ehepaar. Die „Wedding Massimo“ ist dafür ideal, denn dieses Holzkästchen sorgt für große Freude: Es enthält 40 köstliche Pralinen mit unterschiedlichen Füllungen, verteilt auf vier Schubladen. Kombiniert mit dem eingravierten floralen Muster sowie dem Glückwunsch „Best Wishes“ wird die „Wedding Massimo“ zu einem tollen Hochzeitstagsgeschenk oder Hochzeitsgeschenk!

Das Holzkästchen kann darüber hinaus per Lasergravur mit einem kurzen persönlichen Gruß versehen werden. So wird das edle Geschenk noch persönlicher.



Wedding Set 3

Das 'Wedding Set 3' ist das Rundum-Genusspaket für frisch vermählte und bereits glücklich liierte Ehepaare! Mit dem süßen und vielfältigen schokoladigen Inhalt ist dieses edle Set ein ideales Hochzeitsgeschenk oder Hochzeitstagsgeschenk.

Dieses elegante Geschenk enthält das Beste, was man aus Kakaobohnen herstellen kann. So beinhaltet es die „ChocoPostcard Mini Silber“, die acht handgefertigte Pralinen enthält und mit einem persönlichen Bild veredelt werden kann. Des Weiteren befindet sich ein Exemplar der „Sweet Cake Mini“, die aus fünf Pralinen in Form von Kuchenstückchen besteht, in der Geschenkverpackung. Der Pralinengenuss wird durch zwei süße Pralinen in Form von Cupcakes abgerundet. Für knackigen Schokoladengenuss sorgen die „Wedding Roundies 6“, die aus sechs süßen Schokoladentalern aus Vollmilch- und Zartbitterschokolade bestehen, die mit feinen Zutaten bestückt sind. Zum Abschluss kann sich das Ehepaar noch einen süßen ChocoStick gönnen, mit dem im Handumdrehen in warmer Milch ein leckeres Schokoladengetränk entsteht.

Weitere schokoladige Gastgeschenke zur Hochzeit und Hochzeitstagsgeschenke sind in den entsprechenden Kategorien zu finden.

