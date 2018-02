Zeit für die erste Bilanz: Ein halbes Jahr ist rum

Es sind nun etwas mehr als sechs Monate vergangen in denen der New Hand Shop - der Marktplatz für neue, aufstrebende und (eher) unbekannte Fashion & Lifestyle Marken - online gegangen ist.

Seither hat sich viel getan!Mittlerweile bieten im New Hand Shop mehr als 25 Marken ihre Produkte an. Die Zahl der Marken hat sich demnach in den letzten Monaten im Vergleich zur Eröffnung verdreifacht. Das sorgt dafür, dass auf dem Marktplatz eine bunte Vielfalt an Artikeln herrscht - von Schmuck, über warme Hoodies und hand-bedruckten Shirts bis hin zu Caps mit Holzschirm lässt sich inzwischen für alle etwas finden.

Natur, Musik, Stadt, Sport & Spaghetti mit Ketchup

Was den New Hand Shop neben der vielfältigen Auswahl an Artikeln zu einem besonderen Shop macht, sind die unterschiedlichen und spannenden Marken selbst. Denn auf dem Marktplatz lassen sich die verschiedensten Einflüsse und Inspirationen finden. Manche finden ihre Inspiration in der Natur, andere in der Musik oder im Sport und der Urbanität, und wieder andere in “tiefen Augenringen und Spaghetti mit Ketchup”.

Die Gründer Jonathan & Finnegan Bitsch in ihrer Heimat am Bodensee

Eins haben sie aber alle gemeinsam und das ist das Ziel! Jede der Marken will etwas erschaffen, kreieren, aufbauen und für etwas stehen. Keine will sich in die Reihen der “hirnlosen” Profitgeiern begeben, sondern eigene Wege gehen und sich dabei treu bleiben. Sei es in Punkto Nachhaltigkeit oder sozialem Engagement, alle aufstrebenden und unbekannten Marken im New Hand Shop haben den Kopf bei der Sache und vertreten Werte, die für eine positive Zukunft unabdingbar sind!

Im gemeinsamen Ziel vereint

New Hand steht selbst für das Ziel eine gesellschaftliche Veränderung und ein Umdenken beim Konsum von Kleidung sowie anderen Lifestyleartikeln herbeizuführen. Sei es durch den Shop und die unbekannten Marken oder durch Projekte wie das “Year of the…” - wichtig ist, dass der Kopf und das Herz bei allen Entscheidungen dabei sind! Egal, welche Entscheidung man trifft, irgendwo betrifft sie die Natur oder Mitmenschen.

Das Year of the Tree, welches im Juli 2017 gestartet wurde und noch bis Ende Juni 2018 läuft, war ebenfalls ein voller Erfolg im ersten halben Jahr. Die Blogbeiträge und andere Medien zum Thema Bäume, Wälder und deren Einflüsse auf die Menschen, fanden großen Anklang und wurden gerne gelesen und betrachtet. Zudem konnten im Zuge der Kooperation mit Plant for the Planet bereits über 70 Bäume gespendet werden. Pro 50€ Bestellwert wird auch weiterhin ein Baum gespendet, wobei dem Käufer ein Baumgutschein zugesendet wird und er diesen in einen virtuellen Wald pflanzen kann.

Vielen Dank!

Es liegt noch einiges an Arbeit vor dem Gründer-Zwillingen, Finnegan & Jonathan Bitsch, allerdings stehen ihnen die Marken tatkräftig zur Seite und sie können sich zudem auf den Support ihrer Freundinnen, Freunde und Familie verlassen.

Was ist nochmal die Idee hinter dem Marktplatz?

Die Idee zum New Hand Shop kam den Gründern im Sommer 2016 und lässt sich anhand einer kleinen Geschichte erklären: Marie und Simon leben in einem kleinen Vorort von Köln. Wie in jedem Ort, gibt es auch in ihrem kaum noch Geschäfte mehr, in denen sie Klamotten und sonstiges finden, die sie davor noch nicht kannten oder noch nicht jeder selbst schon trägt. Daher geht es wochenends oft in größere Städte, um zu shoppen oder sich einfach nur inspirieren zu lassen.

Köln, Berlin, Hamburg, München - die zwei waren nahezu in jeder Deutschen Großstadt und finden das Stadtflair immer sehr spannend, wobei sie nicht zwingend in einer wohnen wollen würden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Großstadtflair macht für Marie und Simon vor allem die andere Mentalität der Leute, die Lage der Städte und die Gebäude aus.

Verdammt...überall dieselben Läden und Marken

Was die zwei aber inzwischen nicht mehr mögen, sind die Fußgängerzonen der Innenstädte - überall dieselben Läden und Marken. Sich von Schaufenstern inspirieren lassen, ist nur noch selten möglich. Daher zieht es die zwei zum Shoppen oft etwas außerhalb der Fußgängerzonen. Dort finden sie noch - sofern die Suche erfolgreich war - neue Marken und aufregende Läden, mit unbekannten Marken sowie neuartigen Produkten. Es lohnt sich nahezu immer - wäre es nicht so zeitaufwendig…

Wie so gut wie jeder, shoppen Marie und Simon auch online. Auch hier ist ihnen wichtig, dass sie nicht jedem Trend bzw. Trend-Marke hinterherlaufen, sondern, dass sie neue, unbekannte Marken finden. Bei den bekannten Online-Shops kaufen die zwei schon lange nicht mehr. Es sei wie in den Großstädten, meint Simon, man ist zwar in einer anderen Stadt, das Angebot ist aber dasselbe. Und genau so kommt es ihm auch in den bekannten Online-Shops vor - man surft zwar woanders, bekommt aber im Grunde überall das Gleiche gezeigt.

Die zwei haben zwar ihre Lieblingsonline-Shops, aber auch hier ist es so, dass sie entweder von wenigen Marken dominiert werden oder aber nicht ganz klar ist, bei wem man gerade kauft. Handelt es sich um eine begabte Hobby-DIY-Näherin, um eine Marke, um einen Shop oder alles zusammen. Das nervt Marie besonders.

Junge, aufstrebende und unbekannte Marken an einem Ort

Einestages erzählt ihnen eine Freundin vom New Hand Shop, einem Marktplatz auf dem die zwei ausschließlich aufstrebende, unabhängige, neue und unbekannte Marken finden würden. Sie würden ohne suchen zu müssen, Marken finden, die weder von einem Dritten angeboten werden, noch zu einem Global Player gehören. Marie und Simon unterstützen dadurch direkt eine junge Marke bei ihrem Vorhaben und das alles ohne erstmal filtern zu müssen, um wen es sich bei der Marke jetzt handelt.

Die gewonnene Zeit nutzen die zwei jetzt gerne, um die Großstädte auf ihren Trips genauer unter die Lupe nehmen zu können. Vor allem die Blicke anderer Leute aufgrund ihres Styles, sowie die gelegentlichen Fragen, welche Marke das denn sei, erfreut die beiden immer sehr. Der New Hand Shop hat ihnen ein Shoppingzuhause gegeben, wo sie endlich finden was sie vergeblich im Internet gesucht und nur selten in Städten gefunden haben - neue, kleine, aufstrebende und unbekannte Marken!