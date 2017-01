Zeit für zwei zum Valentinstag: romantische Erlebnisse, die mitten ins Herz treffen

Der Valentinstag am 14. Februar gilt als Tag der Liebenden. Rosen, Pralinen, Liebesschwüre und Küsse gehören für viele Verliebte dazu.

Die schönste Liebesbotschaft ist jedoch, gemeinsame Zeit und romantische Erlebnisse zu schenken. Mit der „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de“ trifft Amor voll ins Schwarze.

Sich bei einem Candle-Light-Dinner tief in die Augen schauen, bei einem Salsa-Kurs gemeinsam in den siebten Himmel tanzen oder einen schönen Abend im Theater verbringen: Die „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de“ ist ein kreatives Füllhorn für romantische Aktivitäten zu zweit, die auch noch lange nach dem Valentinstag in Erinnerung bleiben. Der blaue Gastro- und Freizeitführer bietet eine große Auswahl an 2für1- und Wert-Gutscheinen für Restaurants, Wellness, Freizeit und vieles mehr. Erhältlich in rund 150 Regionalausgaben.

Kuffer Marketing ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Couponing. Seit fünfzehn Jahren publiziert das Unternehmen mehrere Gutscheinbuch-Reihen nach dem Motto „2x genießen, 1x zahlen und vieles mehr“. Rund fünfzehn Millionen Gutscheinbücher sind bislang erschienen. Auch im Online- und Mobile-Couponing-Bereich hat sich das Unternehmen etabliert. Kuffer Marketing betreibt das Portal Gutscheinbuch.de mit über 10.000 regionalen und überregionalen Coupons. Auch eine Coupon-App für Smartphones – die undSPAREN.de-App – hat das Unternehmen entwickelt.

"Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de" - das perfekte Geschenk für Verliebte

[Großes Bild anzeigen]

Für seine Produkte konnte Kuffer Marketing bereits mehrfache Auszeichnungen für sich verbuchen: Im November 2010 wurde Gutscheinbuch.de von Getestet.de zum Testsieger unter den Gutscheinbuch-Anbietern gekürt. Die undSPAREN.de-App war als Sieger im Innovations-Wettbewerb „Land der Ideen, Kategorie Wirtschaft“ „Ausgewählter Ort 2011“. Im Juni 2011 zeichnete ComputerBILD die undSPAREN.de-App als Testsieger unter den Gutschein-Apps aus. Beim bundesweiten Wettbewerb „Innovationspreis-IT 2012“ der Initiative Mittelstand wurde die mobile Gutschein-App unter die Besten gewählt und darf sich mit dem Prädikat „BEST OF 2012“ schmücken.