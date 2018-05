Zeitfracht wieder Gesellschafter bei CargoNetwork - Zusammenarbeit seit Jahren erfolgreich

Die Berliner Zeitfracht Logistik Holding GmbH gehört wieder zum Gesellschafterkreis der CargoNetwork.

Der Vertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2018.Niederaula, 23. Mai 2018 --- Der Kreis der Gesellschafter der CargoNetwork GmbH & Co. KG hat sich auf neun Mitglieder erhöht. „Wir freuen uns, dass Zeitfracht rückwirkend zum 1. Januar als Gesellschafter zu uns zurückgekehrt ist, da wir seit Jahren operativ sehr gut zusammenarbeiten“, berichtet Jürgen Klein, Geschäftsführer von CargoNetwork. Die Berliner waren bereits in der Vergangenheit Gesellschafter des Tourenoptimierers aus dem hessischen Niederaula. Olaf Stüwe, Geschäftsführer von Zeitfracht, bekräftigt: „Wir sehen große Übereinstimmung in der Ausrichtung und wollten unsere Zusammenarbeit daher enger gestalten. Die Synergien hieraus sorgen für eine optimale und effiziente Auslastung der Routen.“Inhabergeführt mit eigenem FuhrparkDie Zeitfracht Holding ist ein in dritter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 950 Beschäftigten. Sie besteht aus derzeit 18 Einzelgesellschaften und verfügt in der Logistiksparte über 335 eigene Lkw und 850 Wechselbrücken. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Zeitfracht Logistik einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Vor allem seine Systemverkehre baut das Unternehmen aktuell aus. Dazu haben auch die Zukäufe der letzten Jahre beigetragen.Weitere Informationen: http://www.cargonetwork.de Pressekontakt:Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Über CargoNetworkDie CargoNetwork GmbH & Co KG wurde 1997 gegründet und umfasst aktuell neun Gesellschafter. Der unabhängige Systemcarrier organisiert und optimiert Linienverkehre seiner Kunden und kann dadurch Leerfahrten weitgehend vermeiden. Er kombiniert unterschiedliche Ladungen im freien CargoNetwork-Netzwerk und organisiert den deutschland- und europaweiten Transport neutraler Wechselbrücken mit den Fahrzeugen eigenständiger Transportunternehmen. Die Organisation von Charterverkehren rundet das Leistungsangebot ab.