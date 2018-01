Zertifikatskurs „Online Marketing Manager“ der Akademie der Deutschen Medien

Mit digitalen Marketingstrategien zu mehr Reichweite Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet 2018 dreimal den Intensivkurs „Online Marketing Manager“ am Standort München, vom 09. bis 13. April, 09. bis 13. Juli und vom 15. bis 19. Oktober 2018. Das fünftägige Programm vermittelt innovative Methoden, Tools und Trends für Online Marketing-Manager.

Die Teilnehmer erfahren, wie sie die verschiedenen Online-Instrumente optimal nutzen – von Suchmaschinenoptimierung und AdWords-Kampagnen über Social Media bis hin zu Newsletter-Marketing. So können sie Online Marketing-Strategien im eigenen Unternehmen effizient und zielorientiert planen und künftig noch effektiver mit Dienstleistern zusammenarbeiten.

Digitalexperten beantworten im Seminar u.a. folgende Fragen: Was sind die wichtigsten Werbeformen im Online-Marketing und wie sieht ein optimaler Marketing-Mix aus? Welche Trends spielen in Zukunft im Digitalmarketing eine Rolle? Mit welchen Tools und Techniken können Online-Marketing-Maßnahmen kostengünstig umgesetzt werden? Wie lässt sich die gewonnene Reichweite in Abschlüsse bzw. Conversions verwandeln? Wie kann der Erfolg von Online-Marketing-Maßnahmen gemessen werden und wie lassen sich relevante KPIs interpretieren und verbessern? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gilt es im Online-Marketing zu beachten?

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Marketing, Vertrieb und Produktmanagement, die einen fundierten Überblick über alle Aspekte des Online Marketings erhalten und ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Das Seminar ist nicht nur für Einsteiger, sondern auch für erfahrene Mitarbeiter interessant, die ihre Online Marketing-Kenntnisse aktualisieren und systematisieren möchten.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.medien-akademie.de/semi....online-marketing-manager/



Ansprechpartnerin

Tina Findeiß

Leitung Programm

Akademie der Deutschen Medien

Salvatorplatz 1 | 80333 München

Tel. 089 / 29 19 53-64





Über die Akademie:

Die gemeinnützige Akademie der Deutschen Medien zählt mit rund 4.000 Teilnehmern pro Jahr zu den führenden Medienakademien in Deutschland. Mit ihrem Seminar- und Tagungsprogramm hat sie sich als zentraler Ansprechpartner für qualifizierte Weiterbildung rund um Medien, Medienmanagement, Digitalisierung, E-Business und Online-Marketing etabliert. Zu den Gesellschaftern der Akademie der Deutschen Medien gehören Bertelsmann SE & Co. KGaA, Bonnier Media Deutschland GmbH, Ernst Klett Verlag GmbH, Franz Cornelsen Bildungsholding GmbH & Co. KG, Springer Verlag GmbH, Verlagsgruppe Beltz | Julius Beltz GmbH & Co. KG, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Verlagsgruppe Random House GmbH, VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG und WEKA Holding GmbH & Co. KG. Zudem unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst die Akademie. Diese breite Trägerschaft bietet Freiraum für differenzierte Programmarbeit und umfassende Seminarangebote in allen Kernbereichen des Media- und E-Business. http://www.medien-akademie.de