Zertifikatskurs „Social Media Manager“ der Akademie der Deutschen Medien

Mit Social Media zu mehr Kundennähe und Umsatz Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet 2018 mehrmals den Intensivkurs „Social Media Manager“ an den Standorten München, Hamburg und Berlin.

Das dreitägige Programm vermittelt die wesentlichen Kompetenzen für die Tätigkeit als Social Media- und Community-Manager. Die Teilnehmer erhalten professionelles Know-how rund um Facebook, Twitter, Instagram und Co., damit sie künftig erfolgreiche Social Media-Strategien entwickeln und umsetzen können. Sie erfahren, wie sie über die sozialen Netzwerke eine enge Beziehung zwischen User und Unternehmen aufbauen, mithilfe reaktionsschneller Dialoge Kosten für das Marketing einsparen und Communities für Anzeigenverkauf und E-Commerce nutzen können.

Experten beantworten im Seminar u.a. folgende Fragen: Facebook, Snapchat, Instagram und Co. – welche sozialen Netzwerke sind für welches Unternehmen relevant? Was sind die neuesten Trends und Techniken in Sachen Social Media? Welcher Social Media-Content ist für die eigene Zielgruppe relevant? Wie werden Social Media-Kampagnen geplant? Wie können Social Media-Maßnahmen kosteneffizient realisiert werden? Wie sieht gelungenes Social Media-Monitoring aus? Und welche rechtlichen Fragestellungen gilt es bei der Umsetzung von Social Media-Strategien zu beachten?

Im Jahr 2018 veranstaltet die Akademie der Deutschen Medien den Zertifikatskurs an folgenden Terminen und Standorten:

Berlin: 11. – 13.04.2018, 19. – 21.09.2018

Hamburg: 15. – 17.05.2018

München: 18. – 20.04.2018, 04. – 06.07.2018, 26. – 28.11.2018

Das Seminar richtet sich branchen- und unternehmensübergreifend an Mitarbeiter aus den Bereichen Social Media, Marketing, Werbung, PR, Unternehmenskommunikation, E-Business und Produktmanagement.

