Zertifizierte Auszeichnung für Percy Grüterich und die Whisky Garage

Knapp vier Wochen nach ablegen der Prüfung zum „Whisky Ambassador“ in Frankfurt kommt Post.

Bestanden! Das ersehnte Zertifikat des Aus- und Weiterbildungsprogrammes der Scotch Whisky Association liegt nun vor. Damit gehört Grüterich zu einem kleinen Kreis von ungefähr 40 Haupt- oder nebenberuflichen Whisky-Nerds, Gastronomen/Bar-Besitzern oder Mitarbeitern, die in 2017 das neue Whisky Ambassador Programm und diese Prüfung abgelegt haben.

Grüterich, im Hauptberuf Finanzberater mit seinem Büro „Finanzielle Fitness“, wurde als langjähriger Whiskyfan in den letzten Jahren auch auf die Wertentwicklung mancher Whiskys aufmerksam. Dies kam in Beratungen vereinzelt zur Sprache und er vermittelte nahestehenden Kunden die eine oder andere Flasche als Wertanlage. Daraus entstand die Nachfrage nach gängigen „Trinkwhiskys“. Seit November 2017 bietet er diese „Daily Drams“ in seiner Whisky Garage in Mellrichstadt zum Verkauf an. Klein aber gemütlich ist das Motto denn es geht ums Produkt und nicht ums drum herum. In der ehemaligen Garage können sich Whiskyfans und die, die es werden wollen treffen, austauschen, Ihren Favoriten herausprobieren und natürlich kaufen. Es gibt Termine für Tastings, bei denen sich jeder anmelden kann und natürlich die Möglichkeit in einer eigenen kleinen Gruppe ein „Private Tasting“ zu buchen. http://www.whiskygarage.de/

Das Thema, „Whisky Werte“ ist spannend und interessant, vor allem für Whiskyfans. Es gibt einzelne Abfüllungen, die Preissteigerungen erfahren haben, da sehen die Entwicklungen von Aktien traurig dagegen aus. „Ich erinnere mich an einen Messebesuch mit meinem Bekannten vor zwei Jahren. Wir haben Flaschen einer Glendronach Abfüllung gefunden und zu einem uns damals passenden Preis für 75€ gekauft. Diese Flaschen werden heute bereits für das doppelte gehandelt, weil Sie immer seltener werden. Es müssen also nicht immer extrem teure Anschaffungen sein. Allerdings ist diese Gesamtentwicklung am Whisky Markt mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu sehen.“ erklärt Grüterich.

Mit der nun abgelegten offiziellen Prüfung und Auszeichnung unterstreicht er seinen Einsatz für und mit dem schottischen Nationalgetränk. Es geht um mehr als nur ums Whisky trinken, es geht um das Land, die Herstellung, die Menschen dahinter, die Tradition und Geschichten dabei. „Eine der wichtigsten Aussagen innerhalb der Ausbildung ist, einen genussvollen Umgang zu fördern. „Drink less, drink better“ sagt die Association und will das auch so verbreitet wissen. Das passt zu meiner Lebenseinstellung und nicht nur für Whisky. Weniger Fleisch - dafür wenn dann Besseres weniger Alkohol und wenn dann Guten, weniger Süßigkeiten und wenn dann zum Beispiel hochwertige Schokolade, “ ergänzt Percy Grüterich.

Dieses „Schottland“ lässt sich zumindest ein wenig erahnen, wenn man in der Whisky Garage steht. Neben Flaschen der einzelnen Whiskyregionen, gibt es Haggis aus der Dose, das Nationalessen der Schotten, hochwertige Kugelschreiber aus Whiskyfassholz und natürlich die Schokolade, die zu einem der Tastings abgestimmt wurde. Und sollte jemand seinen Whisky nicht finden, stehen ein paar Rum sowie der einzige Rhöner Apfelsherry, natürlich aus dem Whiskyfass, zur Auswahl. Man sollte also fündig werden.

Im April steht der nächste Schottlandbesuch an und Percy Grüterich denkt bereits an ein Spezial Tasting bei dem nur die in der Destille selbst abgefüllten Flaschen verkostet werden – „Destillery only“!