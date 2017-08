Zetes lädt zur Retail Innovation Conference im KölnSky

Hamburg, 23. August 2017 – Der Kunde von heute ist anspruchsvoller denn je: Wartezeiten oder schlechter Service werden von ihm weder beim Online-Shopping und schon garnicht beim Einkauf in der Filiale akzeptiert.

Ansonsten kauft er woanders. Können Händler ihren Kunden im Store das Einkaufserlebnis bieten, das alle Erwartungen erfüllt? Welche Voraussetzungen müssen hierfür geschaffen werden und welche Technologien stehen ihnen zur Verfügung? Antworten auf diese und andere Fragen liefert die Retail Innovation Conference vom Supply Chain Technologieunternehmen Zetes am Dienstag, den 26. September 2017 im KölnSky über den Dächern der Domstadt. Teilnehmer erwartet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine Mischung aus Vorträgen von Retail-Experten, fachlichem Austausch sowie Gelegenheit zum Netzwerken. Frank Rehme, Innovator, Entrepreneur und Macher von „Zukunft des Einkaufens“ führt durch das Programm. Unter dem Titel „Technologien im Handel – Chaos 4.0“ zeigt er zudem auf, wie Hype von Trend unterschieden werden kann und wie man Menschen mit echten Mehrwerten erreicht.

Detego, Marktführer im Bereich Real Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, ist mit dem Thema „Wenn Kunde König sich die Krone selbst aufsetzt, braucht der Modehandel Innovationen und Technologien, um diesen Kunden zu begeistern“ von CEO Uwe Hennig vertreten. In seinem Vortrag „Retail Now! Die Zukunft des Handel(n)s beginnt jetzt“ präsentiert Peter Friedel, verantwortlich für den Bereich Industry Solutions Retail bei Zebra Technologies Germany GmbH, Ansätze, Lösungen und Anwendungsbeispiele, wie die Attraktivität des stationären Einzelhandels durch neue Services gesteigert werden kann. Einblicke in, was der Kunde eigentlich erwartet und welche Technologien sich dafür eignen, um ein persönliches Kundenerlebnis mit nachhaltiger Bindung zu schaffen, gibt Christian Eisenberg, Wirtschaftspsychologe und Manager bei GS1 in seiner Rede „Der Technologie-Hype und die Realität des New Shoppers“. Darüber hinaus widmet sich Sarah Naber, Head of iOS and Mobile Development bei Zetes Austria GmbH, mit „Pitfalls bei Emerging Technologies“ Punkten, wie beispielweise worauf beim Einsatz neuer Technologie zu achten ist, welche Stolpersteine im Vorfeld aus dem Weg geräumt werden müssen und warum der Nutzer selbst der beste Software-Entwickler ist.

Die Veranstaltung adressiert insbesondere Logistikleiter, Supply Chain Manager, CEOs, CIOs, IT-Leiter, Manager Strategy InStore, Multichannel Manager, Omnichannel Manager, Geschäftsleiter sowie Alle, die sich für technologische Innovationen im Handel interessieren.



Weitere Informationen zum Event: http://retailroadshow.zetes.com/DE2017

Download Retail Studie 2017 “Neueste Erkenntnisse zur Rolle der Filiale im Omnichannel-Handel”: http://retailroadshow.zetes.com/de