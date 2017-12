Die Prostata ist eine sehr empfindliche Drüse, die schon durch leichtere Umwelteinflüsse geschädigt werden kann.

Das gilt auch für suboptimale Ernährungsformen. So ist sie darauf angewiesen, immer ausreichend mit Spurenelementen, insbesondere Zink versorgt zu werden. Spielt doch Zink eine herausragende Rolle bei Produktion und Sekretion von ausreichend Prostatasekret, das Teil der männlichen Samenflüssigkeit ist. Es liegen eine Reihe von Beobachtungen vor, die eine Korrelation zwischen Zink-Gehalt der Prostata und gesundem Zellwachstum in der Prostata nahelegen. Deshalb sollte der gesundheitsbewusste Mann auf eine ausreichende Versorgung der Prostata mit Spurenelementen wie Zink im Rahmen der Prostatavorsorge achten.Die menschliche Prostata enthält sehr viel Zink, aber auch andere Spurenelemente. Sie werden gebraucht, um Funktion und zelluläres Gleichgewicht der Prostatazellen aufrecht zu erhalten. Sowohl ein Zuviel als auch ein Mangel an essentiellen Spurenelementen können negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Prostata haben. Dazu untersuchte eine Forschergruppe Proben von Prostata Gewebe aus gutartigen Prostatavergrößerungen und aus Krebsgeschwüren der Prostata auf ihren Gehalt an den Spurenelementen Zink, Selen, Eisen, Kupfer und auch Calcium. Dabei stellten sie fest, dass im Krebsgewebe im Vergleich zum gutartigen Gewebe die Spurenelemente Zink und Selen unterrepräsentiert waren. Mehr noch. Andere Forscher fanden heraus, dass Zellen mit einem geringen Spiegel an Zink und auch Selen dazu neigen krebsartig zu entarten. Die Frage ist also, ob diese Ergebnisse für die Entstehung von Krebs von Bedeutung sind und wie sie in eine praktische Vorbeugung von Prostatakrebs umgesetzt werden können. Für Zink und Selen kann man die Frage ziemlich konkret beantworten. Zink und Selen sind bedeutsame Co-Faktoren von Enzymen und Regulationsfaktoren. Sind nicht genügend dieser Spurenelemente in den Prostatazellen vorhanden, können die Enzyme und Regulationsfaktoren auch nicht richtig arbeiten. Es werden insgesamt weniger dieser Faktoren in der Zelle gebildet. Das gilt auch für Tumor-Suppressor-Faktoren, deren Aufgabe es ist, das Wachstum von Tumorzellen zu unterdrücken. Aber das ist sicher nicht der einzige Weg, wie Spurenelemente das Wachstum von Zellen regulieren. Wir wissen auch, dass sie zusammen mit einigen Vitaminen als Antioxidantien wirken und in der Lage sind, die antioxidative Kapazität von Prostatazellen zu stärken. Es macht daher Sinn, für effektive Vorbeugungsmaßnahmen bedarfsgerecht das zu ergänzen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit der Prostata tatsächlich fehlt. Neben Selen und Zink sind dies auch die Vitamine A, C und E, die gerade bei Männern häufig nicht ausreichend vorhanden sind. Deshalb wurde in der Praxis eine große Studie durchgeführt, in der überprüft wurde, ob die ergänzende Einnahme von Selen, Zink und den Vitamine A,C,E tatsächlich die Erkrankungsrate der Prostata bei Männern reduzieren kann. Das Studienergebnis war überraschend eindeutig. Männer, die in der Studienphase von mehreren Jahren ein Prüfpräparat obiger Zusammensetzung verzehrten, konnten ihr Risiko an Prostata-Krebs zu erkranken praktisch halbieren. Basierend auf diesem Studienergebnis erscheint die Vorbeugung von Prostata-Krebs mit Mikronährstoffen möglich. ProVitum Kapseln enthalten exakt diejenigen Spurenelemente und auch Vitamine, die in der großen Präventionsstudie erprobt wurde. Deshalb ist ProVitum ein Produkt, mit dem unabhängige internationale Präventionsforschung von jedermann in praktische Evidenz basierte Prostata-Vorsorge umgesetzt werden kann. Bei bereits bestehendem Prostatakrebs ist das Mittel nicht angezeigt. Das Präparat enthält in leicht zu schluckenden Kapseln die Vitamine A, C und E sowie Selen und Zink und deckt damit passgenau die Bedürfnisse des Mannes in der zweiten Lebenshälfte ab. Selbstverständlich sind die Kapseln frei von tierischen Bestandteilen. Die Kapseln können, auch als kostengünstige 3- und 6-Monatspackung, direkt bei der Firma immer versandkostenfrei und über den Link http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 bezogen werden. Auch über Apotheken und Internetapotheken ist das Präparat lieferbar. Ausführliche Information und wissenschaftliche Hintergründe zu Provitum Kapseln gibt es auf der neu gestalteten Webseite des Unternehmens unter http://www.navitum.de

Quelle: Costello LC, Franklin RB. Expert Opin Ther Targets. 2017 Jan;21(1):51-66. Epub 2016 Dec 5; Singh BP et al. Indian J Clin Biochem. 2016 Mar;31(1):50-6. doi: 10.1007/s12291-015-0497-x. Epub 2015 Apr 16; Ansong E et al. PLoS One. 2015 May 18;10(5):e0127295. doi: 10.1371/journal.pone.0127295. eCollection 2015. Guntupalli JN et al. Eur J Cancer Prev. 2007 ; 16(2) : 108-15 ; Hercberg S. et al. Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401 ; Meyer F et al. Int J Cancer. 2005 Aug 20;116(2):182-6Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741