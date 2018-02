Zu fairen Preisen shoppen in Deutschland

Die Preise in der Schweiz explodieren. Um einen guten Lebensstandart zu haben, muss man in der Schweiz deutlich tiefer in die Tasche greifen als in vielen anderen europäischen Ländern.

Dass viele Schweizer, die grenznah zu Deutschland wohnen, dort auch Ihre Einkäufe tätigen ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch die grenznahen Städte wie z.B. Konstanz werden am Wochenende immer voller und können die Flut an Autos, die zusätzlich aus der Schweiz kommen, kaum noch packen. Da helfen auch Park-and-Ride-Parkplätze langfristig wenig. Für Schweizer heißt das im Umkehrschluss: Wer zu fairen Preisen shoppen will, muss Staus und Parkplatznot in Kauf nehmen. Doch es geht auch anders.

Online-Shops sind eine Lösung, die viele Menschen aus der Schweiz für sich entdeckt haben. Die Preise in Shops aus Deutschland sind oft deutlich besser als bei schweizer Webshops. Und das Problem mit dem Versand kann man ebenfalls leicht lösen. Unter http://deutsche-lieferadresse.com/ findet man eine Reihe an Filialen, die Lageradressen in Deutschland anbieten. Hierhin können die Bestellungen geschickt werden. Somit fallen keine Mehrkosten für einen Versand in die Schweiz, also das EU-Ausland, an. Natürlich müssen die Pakete dann bei der deutschen Lieferadresse abgeholt werden. Das ist aber für Schweizer, die in der Nähe der Grenze wohnen, das geringste Problem. Statt wie bisher samstags viel Zeit einzuplanen, um es durch den Stau ins Parkhaus des Lagos zu schaffen, fahren schlaue Schweizer einfach unter der Woche, wenn die Straßen beim Grenzübergang nicht so überfüllt sind, nach Deutschland und holen sich Ihre Bestellungen ab.

Die Filiale können die Kunden selbst wählen. Das macht es umso einfacher.