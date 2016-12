Zügig ins Bett - außergewöhnlich übernachten für Bahn-Fans

Eisenbahnen und Hotels gehören zusammen. Schon immer. Denn wer mit dem Zug reiste, musste auch irgendwo übernachten.

Kein Wunder, dass es früher in vielen Städten meist nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt schicke Unterkünfte gab. Seit ein paar Jahren gibt es einen neuen Trend: übernachten in besonderem Eisenbahn-Ambiente. Egal ob im alten Kleinstadtbahnhof mit Dampfzug-Anschluss, im ehemaligen Schlafwagen direkt am Gleis oder in der Ferienwohnung im alten Bahn-Wasserturm.

Der Schlafwagen steht auf einem Nebengleis im Bahnhof von Amorbach, im nördlichsten Zipfel von Bayern. Früher rollte er in Nachtzügen durchs Land, heute dient er als stationäres Hotel. Vor allem Wanderer und Rad-Urlauber sind es, die hier übernachten, berichtet Simone Klein. Sie ist für das besondere Hotel verantwortlich und erzählt darüber auf dem Eisenbahn-Hörbuch ZUGhören 12 mit Geschichten von Menschen und Zügen. Gerade mal 38 Euro kostet die Nacht im Abteil, Frühstück inklusive.

Ganz im Norden Deutschlands lädt die Museumsbahn „Molli“ zu Fahrten an der Ostsee-Küste. Wer Strandurlaub mit Bahn-Nostalgie verbinden möchte, kann in den liebevoll sanierten Bahnhöfen entlang der Strecke gleich übernachten. Die „Mecklenburgische Bäderbahn“ nennt vier Ferienzimmer und eine Ferienwohnung ihr eigen – am Endbahnhof in Kühlungsborn gleich neben dem Molli-Museum. Tipp: für 40 Euro vorne auf der Dampflok mitfahren und Heizer und Schaffner über die Schulter schauen.

Eisenbahn aus einer ganz anderen Perspektive ermöglicht eine Ferienwohnung in einem ehemaligen Bahn-Wasserturm. Er steht am kleinen Knotenbahnhof Großheringen an der Grenze von Thüringen zu Sachsen-Anhalt. Gebaut 1899, speicherte er bis in die 1960er Jahre hinein rund 40 Kubikmeter Wasser für die Dampfloks der Deutschen Reichsbahn. Jetzt ermöglicht er auf fünf Etagen verteilt knapp 100 Quadratmeter Urlaubs-Unterkunft. Fit im Treppensteigen sollte man natürlich schon sein. Bahn-Begeisterte können von hier aus von der Rennsteigbahn bis zum Bahnmuseum in Halle einiges erkunden.

Informationen aus der Welt der Eisenbahnen und Geschichten von Menschen und Zügen sind auf der Hörbuch-Reihe ZUGhören zu finden: www.ZUGhören.de. Informationen zu den oben genannten Übernachtungs-Möglichkeiten gibt es unter http://www.ferienhausmiete.de/89920.htm ,

http://www.molli-bahn.de/unterkuenfte/urlaub-beim-molli und http://www.schlafwagen-hotel.de .