Zukunftsforum 2016: Kundenservice im Zeitalter der Digitalisierung

Frankfurt, 27. September 2016 – Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), weltweit führender Anbieter von Cloud Services für Customer Engagement, Communications und Collaboration, lädt die Entscheider aus den Bereichen Contact Center, Kundenservice und IT zum Zukunftsforum 2016 am 30. November 2016 ein.

Unter dem Motto „Sieger denken anders“ gibt die Fachkonferenz Impulse und Beispiele, wie Unternehmen den Kundendialog der Zukunft gestalten. Hochkarätige Vorträge und spannende Diskussionsrunden sorgen für Inspiration zum Wandel des Dialogs mit dem Kunden. Die Veranstaltung findet im Phantasialand in Brühl bei Köln statt.

Erfolgreiche Unternehmen präsentieren auf dem Zukunftsforum, welche Maßnahmen sie bereits ergriffen haben, um den Wandel erfolgreich zu gestalten. Dazu gehören unter anderem T-Mobile Austria, coeo Inkasso, Weitblick, AO Deutschland und die Experten von Interactive Intelligence. Als Moderatoren konnten Manfred Stockmann, Präsident Call Center Verband Deutschland e.V., Georg Mack, Präsident www.callcenterforum.at und Dieter Fischer, Präsident www.CallNet.ch, gewonnen werden.

„Das Zukunftsforum ist mittlerweile ein etabliertes Forum für die Entscheider aus den Bereichen Contact Center, Kundenservice und IT in der DACH-Region geworden. Zum dritten Mal in Folge bringen wir hochkarätige Experten zusammen“, sagt Richard Brown, Senior Vice President EMEA bei Interactive Intelligence. Maria Peschek, Leiterin Kommunikation & Marketing DACH bei Interactive Intelligence ergänzt: „Es freut mich besonders, dass wir die Präsidenten der Contact Center-Verbände aus allen drei Ländern für die Moderation der Vorträge und Diskussionen gewinnen konnten. Das unterstreicht den Stellenwert, den das Zukunftsforum in der Branche inzwischen hat.“

FIEBIG Business Communications, das national und international führende Systemhaus für Kundeninteraktion sowie Plantronics, Pionier für Wearable Technology und einer der führenden Anbieter für Kommunikationslösungen im professionellen und Consumer-Bereich, unterstützen die Konferenz als Sponsoren. Weiterer Event-Partnern ist der CC-Club, der sich in Deutschland als „Meetingpoint der Branche“ versteht.

Mehr Informationen zur Veranstaltung am 30.11.2016 im Phantasialand in Brühl und die Möglichkeit der kostenlosen Anmeldung gibt es unter http://c3.inin.com/Zukunftsforum2016



