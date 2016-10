PerspektiveZukunft: Unter diesem Titel starten Mainblick und Foresight Solutions ein Beratungsangebot für mittelständische Transport- und Logistikunternehmen.

In zwei Workshop-Reihen definieren sie mit ihren Kunden deren Zukunftsbild, identifizieren Handlungsfelder, legen konkrete Maßnahmen fest und erarbeiten eine darauf abgestimmte Kommunikationsstrategie.Frankfurt/Berlin, 01. November 2016 --- Wie können die deutschen Logistikunternehmen ihren Weltmeistertitel auch in Zeiten der Digitalisierung verteidigen? Welche Services und Angebote müssen sie entwickeln, um ihre Kunden auch künftig begeistern zu können? Dieser Frage widmen sich die Berater von Foresight Solutions und Mainblick gemeinsam, um ihre Logistik-Kunden auf die Zukunft vorzubereiten. Das Workshopangebot PerspektiveZukunft ist auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten. „Durch die Digitalisierung verändern sich die Kommunikationsbeziehungen in der Logistik grundlegend“, erklärt Foresight-Experte Dr. Bernhard Albert. „So entstehen völlig neue Geschäftsmodelle – der Trend geht dazu, immer den kürzesten Weg zu wählen und das Geschäft am besten selbst zu machen.“ Beispielsweise vereinbaren Industrieunternehmen künftig Transporte über IT-Plattformen direkt mit den Frachtführern.Zweiteilige Workshop-Reihe

Um für solche Entwicklungen gewappnet zu sein und neue Leistungsangebote entwickeln zu können, definieren die Berater im ersten Teil einer Workshop-Reihe mit ihren Kunden das Zukunftsbild des jeweiligen Unternehmens. Anschließend spiegeln sie es an Trends und längerfristigen Entwicklungen im Logistikmarkt. Geeignete Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen werden dann im zweiten Teil der Reihe festgelegt – mittels Szenario-Technik nach Eintrittswahrscheinlichkeit gestaffelt. Wenn klar ist, worauf sich das Logistikunternehmen fokussieren sollte, entwickeln die Experten von Mainblick die passende Strategie für die interne und externe Kommunikation. „Entscheidungen brauchen Erklärung, um wirksam werden zu können“, betont Mainblick-Geschäftsführer Uwe Berndt.

Weitere Informationen: www.perspektivezukunft.com



