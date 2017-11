Die quayou GmbH bietet nun einen Online-Kurs mit dem Titel „Businessplan erstellen“ an. In diesem Kurs recherchieren und schreiben die Teilnehmer berufsbegleitend innerhalb von nur 2 Wochen ihren eigenen Businessplan.

Nach dem Motto „Learning by Doing“ wird dazu die bewährte Praxisanleitung von Startup-Coach Felix Thönnessen vermittelt und individuell von den Teilnehmern angewandt.

Als Unternehmer begegnet man ständig neuen Herausforderungen und Aufgaben. Gerade in der Startphase eines Unternehmens kann es schwierig sein, sich Wissen über die zum Teil sehr unterschiedlichen Bereiche anzueignen. Berater für alles zu konsultieren, ist zeit- und vor allem kostenintensiv. Hierbei sollen die staatlich geförderten Online-Kurse von quayou den Unternehmern helfen.

Startup-Coach Felix Thönnessen unterstützt die Teilnehmer

Einen Businessplan alleine und ohne das nötige Know-how zu erstellen, ist eine große Herausforderung. Wer sich schon einmal damit beschäftigt hat, weiß, wie zeitintensiv alleine die Recherche ist. Im Online-Kurs wird zusammen mit Dozent, Tutor und den anderen Teilnehmern Schritt für Schritt der Businessplan erarbeitet: Daten recherchieren, Businessplan schreiben und optimieren.

So soll sichergestellt werden, dass jeder Teilnehmer am Ende des Kurses seinen individuellen und aussagekräftigen Businessplan in den Händen hält. Dafür sorgt unter anderem der Berater aus „Höhle der Löwen“ Felix Thönnessen. Er hat schon über 1.000 Businesspläne geprüft sowie erstellt und steht den Teilnehmern als Dozent zur Seite.

Wo die Fäden zusammenlaufen: der Lehrgang zum Kurs

Der Online-Kurs „Businessplan erstellen“ ist mit 10 weiteren Kursen Bestandteil des Lehrgangs „Entrepreneurship & Innovation“ der quayou GmbH. Der Lehrgang ist deutschlandweit einzigartig und soll die Teilnehmer in der gesamten Aufbau- bzw. Umbauphase ihres Unternehmens begleiten: von der Produktentwicklung über die Entwicklung des idealen Geschäftsmodells hinweg zu Vermarktung u.v.m.

Im letzten Kurs des Lehrgangs „Businessplan erstellen“ laufen dann viele Fäden zusammen. Hier vereinfacht die vorangegangene Analyse der Unternehmerpersönlichkeit z. B. die Erstellung des „Unternehmer“-Kapitels. Die Ergebnisse der Kurse zu Suchmaschinenoptimierung und Corporate Blogs fließen in die Marketingstrategie ein usw.

Orientierung, Struktur und Steuerung gewinnen

Im Online-Kurs geht es nicht nur darum, wie man einen Businessplan erstellt, sondern auch, wie man ihn einsetzt. Er dient der Orientierung und Struktur des alltäglichen Geschäfts und ist für die weitere Unternehmensentwicklung von zentraler Bedeutung.

Mit einem durchdachten Businessplan sinkt das Risiko, dass die geplante Unternehmung scheitert. Die Analyse der Marktsituation und des Wettbewerbs verschafft einen realistischen Ausblick auf die Erfolgschancen. Aber auch für die Finanzierung ist der Businessplan essenziell. Gelingt er, fällt es deutlich leichter, Investoren und Kreditgeber zu überzeugen, um sich die nötigen Finanzmittel zu sichern.

So wird aus einer groben Planung eine authentische und realistische Unternehmung!

Anmeldung ab sofort möglich!

Der nächste Kursstart ist am 06.02.2018. Interessenten können auf der Webseite unter https://www.quayou.de/kurse/unterne....eich-am-markt-platzieren/ weitere Informationen einholen, um eine Beratung bitten und sich anmelden.