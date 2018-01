Zum sechsten Mal „Das beste Familienhotel der Welt”: Das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel gewinnt die TripAdvisor Travellers‘ Choice Awards 2018

St. Ulrich/München, 24. Januar 2018. Bereits zum sechsten Mal in Folge gewinnt das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in St. Ulrich bei den TripAdvisor Travellers' Choice Awards den ersten Platz im Ranking der besten Familienhotels weltweit.

Basierend auf der Auswertung von Millionen Bewertungen kürt die Touristikwebsite jedes Jahr die Besten der Besten in den Bereichen Service, Qualität und Kundenzufriedenheit. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie spiegelt uns die hohe Zufriedenheit unserer Gäste wider. Der Titel bestes Familienhotel der Welt ist gleichzeitig sowohl ein Versprechen, das wir unseren Gäste geben, als auch eine große Verantwortung, derer wir uns stets bewusst sind“, so der Hotelier und Visionär Ralph Riffeser über das Ergebnis.

Time is life, live it now!

Inmitten der Dolomiten gelegen, gilt das Cavallino Bianco als Pionier im Bereich des Familienurlaubs. Mit einem gelungenen Spagat zwischen purem Luxus und echter Gast- und Kinderfreundlichkeit schafft es den idealen Rahmen für wertvolle Familienzeit. Grund dafür ist unter anderem das besondere Urlaubskonzept des Hauses, denn die ausgewogene Zeitbalance für alle Gäste steht hier an oberster Stelle. Die von Hotelier Ralph Riffeser entwickelte Philosophie „Time is life, live it now!“ soll die Familien in ihrem Urlaub dabei unterstützen, ihre Zeit ganz bewusst zu verbringen.

Die passend zum Konzept entwickelten Angebote helfen auf spielerische Art und Weise dabei, die Freizeitaktivitäten entsprechend zu wählen. Ob Backen, Biken oder betreutes Spielen – Mit den KidsTime-Angeboten erleben schon die Kleinsten wertvolle Momente. Eltern-Kind-Massagen, große Familienteller für alle, gemeinsame Kutschfahrten oder Spielzeit im Familienraum – In der FamilyTime haben alle zusammen Spaß. Bei den MyTime-Aktivitäten bestimmt jeder ganz für sich selbst – von der Ski- oder Segwaytour bis hin zu Yoga & Wellness. Weil Familienurlaub auch Zeit zu zweit heißt, verbringen Mama und Papa mit Wellnesspackungen, Wanderausflügen & Co. kostbare TwoTime-Momente. Am Anfang eines jeden Hotelaufenthaltes erwartet die Familie ein kleiner Zeit-Baum auf dem Zimmer, den es innerhalb des Urlaubs zu erweitern gilt.

ÜBER DAS CAVALLINO BIANCO

Inmitten der Dolomiten gelegen, gilt das Cavallino Bianco als Pionier und Leader im Bereich des Familienurlaubs. Der im Jahre 1448 erbaute Bergbauernhof kam 1958 in den Besitz der Familie von General Manager Ralph Riffeser. Bereits zum fünften Mal in Folge erhielt das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotels bei den Travellers' Choice Awards die Auszeichnung „Bestes Familienhotel der Welt“. Als auf Familien spezialisiertes Haus wird nach dem Motto „Time is Life, live it now!“ mit den eigens konzipierten Angeboten MyTime, TwoTime, FamilyTime und KidsTime eine bestens ausgewogene „Zeitbilanz“ für alle geschaffen. In einem gigantischen Spieleparadies auf 1.250 m erleben die kleinsten Gäste eine unbeschwerte Zeit in liebevoller Betreuung. In der Bade-, Sauna- und Beautylandschaft auf 2.900 Quadratmetern Fläche werden wohltuende Behandlungen im Beauty & Spa Theresia’s mit erholsamen Besuchen in den vielen Saunen und entspannten Momenten in der großzügigen Wasserwelt vereint. Für den kulinarischen Genuss sorgen Küchenchef Nico Pretin und sein Team mit traditionellen Tiroler Gerichten, aber auch internationalen Spezialitäten. Dabei wählen Feinschmecker zwischen der Familien-Platte, einem Romantic Dinner für zwei und einem Fünf-Gänge-Menü. Außerhalb des Hotels bieten zahlreiche abwechslungsreiche Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über Action, Spaß und Erholung für die ganze Familie. http://www.cavallino-bianco.com

