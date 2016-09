Frankfurt a.M./Kalifornien, 21.09.2016. „Zurück in die Zukunft“ ist in der Gegenwart angekommen.

Noch schweben die Hoverboards zwar nicht, trotzdem bringt diese coole Art der Fortbewegung absoluten Fahrspaß. Der neue Hovertrax™ 2.0 des kalifornischen Herstellers Razor hat einige Besonderheiten im Gepäck. Der Scooter ist UL-zertifiziert und verfügt über die innovative „EverBalance™-Technologie“. Außerdem hat sich Razor die Patentrechte für die so genannte Gyrosensor-Technologie gesichert. Diese reagiert besonders sensibel auf Gewichtsverlagerung, womit sich der Hovertrax™ intuitiv steuern lässt.

15 Jahre Erfahrung hat Razor in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Fahrzeugen. Nun erweitert die Firma ihr Portfolio auch hierzulande um einen Self Balancing Scooter. Der Hovertrax™ sieht nicht nur stylisch aus, er ist auch besonders leicht zu bedienen. Die innovative EverBalance™-Technologie sorgt dafür, dass das Board auch ohne Fahrer im Gleichgewicht bleibt. Sobald der Nutzer es eingeschaltet, balanciert es sich selbst aus, was das Auf- und Absteigen erleichtert. Der Hovertrax™ verfügt über ein Gelenk in der Mitte des Trittbretts. Dadurch ist es besonders flexibel und der Fahrer kann leichter Kurven fahren. Spacig-blaue LED-Lichter blinken bei Gewichtsverlagerung und machen es zu einem coolen Gefährt.

Futurische Fahrerlebnisse für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene

Steuern leicht gemacht

Knopf drücken, aufsteigen und los geht’s. Im Trainings-Modus lernt der Fahrer erstmal das Self Balancing Scooter kennen, bevor er auf die „Normal-Funktion“ umschaltet. Beschleunigt oder gebremst wird durch Gewichtsverlagerung nach vorne oder hinten. Die Trittfläche ist mit anti-rutschfestem Gummi versehen, sodass Hovertrax™-Fahrer schnell einen sicheren Stand finden. Der Radnabenmotor mit patentierter Gyrosensor-Technologie sorgt mit seinen 350 Watt für langanhaltenden Fahrspaß und ist gleichzeitig extrem leise. Der Lithium-Ionen- Akku von LG ist nach einer Ladezeit von vier Stunden wieder einsatzbereit. Weiterhin ist das Ladegerät durch den TÜV-Rheinland GS-zertifiziert. Der Hovertrax™ ist eines von bisher sechs Hoverboards, die das UL-Prüfzeichen 2272 tragen. Die UL-Zertifizierung ist ein weltweit anerkanntes Siegel, welches belegt, dass das Produkt hinsichtlich höchster Sicherheits- und Qualitätsanforderungen getestet wurde.

Sicher unterwegs

Razor verarbeitet durchweg qualitative hochwertige Materialien. Der Rahmen besteht aus widerstandfähigem, bruchsicherem Polymer. Die robusten Gummireifen mit Aluminiumfelgen vermitteln zusätzlich ein sicheres Fahrgefühl. Das Board ist sehr leicht und wiegt nur knapp neun Kilogramm, dabei trägt es ein Gewicht von bis zu 100 Kilogramm.

Hovertrax™ 2.0 Features auf einen Blick:

• Max. Gewicht: 100 kg

• Alter: 8+

• Geschwindigkeit: bis zu 9 km/h

• Bis zu 60 Minuten im Dauerbetrieb

• Gewicht: 8,72 kg

• EverBalance™-Technologie

• Antirutschbelag

• Lithium-Ionen-Akku

• Gummireifen mit Aluminiumfelgen

• Leise, duale 135- und 350-Watt -Motoren mit Gyrosensor-Technologie

• Widerstandsfähiger, bruchsicherer Polymer

• Rahmen mit Stoßdämpferschutz und blauen LED-Leuchten

• Erhältlich in den Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Rot