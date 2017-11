Ende des Monats eröffnet in Osnabrück der neueste burgerme-Store. Gleich drei Franchisepartner wollen die Großstadt mit frisch zubereiteten Burgern und Salaten gemeinsam erobern.

München. Mitten in der niedersächsischen Großstadt Osnabrück eröffnet das schnell wachsende Franchiseunternehmen burgerme seinen neuesten Store. In der Johannisstraße, direkt neben dem Haupteingang zur Filmpassage, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Parallel dazu werden die künftigen Franchisepartner Johannes Meyen, Maxim Haddad und Safwan Alraje in der burgerme-Firmenzentrale in München auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. In bester Lage wollen die drei Franchisepartner die Osnabrücker von der hohen Qualität ihrer burgerme-Produkte überzeugen. Ihr Pluspunkt: Sie können die vielfältigen Aufgaben, die täglich im Store anfallen, untereinander aufteilen.

„Ein starkes Team“

Einer der neuen Franchisepartner bringt bereits Erfahrungen aus einem anderen burgerme-Store mit. „Johannes Meyen hat als Servicefahrer bei burgerme angefangen und hat sich nach und nach bis zum Schichtleiter hochgearbeitet“, sagt Stephan Gschöderer. Nun darf er bald zum ersten Mal Kunden in seinem eigenen Store begrüßen. „Eine echte Erfolgsgeschichte!“ Von den vielseitigen Erfahrungen, die er in dem burgerme-Store gesammelt hat, werden auch die anderen beiden Franchisepartner profitieren, da ist sich der Firmengründer sicher. „Das ist ein starkes Team“, sagt Stephan Gschöderer, „nach unseren gelungenen Neueröffnungen in Leipzig, Soest und Hannover erwarten wir auch in Osnabrück einen erfolgreichen Auftakt.“

Umweltfreundliche E-Bikes

Zunächst können die Kunden im Osnabrücker burgerme-Store nur vor Ort bestellen oder ihre Bestellung abholen. „Dafür können sie ganz bequem unseren burgerme-Webshop oder unsere App nutzen“, sagt Stephan Gschöderer, „wer lieber den klassischen Weg nutzen möchte, kann seine Bestellung natürlich auch telefonisch aufgeben.“ Sobald das neue burgerme-Team in Osnabrück perfekt aufeinander eingespielt ist, wird das Liefergebiet freigeschaltet.

„Unsere Franchisepartner vergrößern es dann Schritt für Schritt auf einen Radius von maximal drei Kilometern.“ Um im dichten Stadtverkehr das burgerme-Lieferzeitversprechen von dreißig Minuten einhalten zu können, setzt auch das neue burgerme-Dreiergespann in Osnabrück – wie an so vielen burgerme-Standorten – auf umweltfreundliche E-Bikes.