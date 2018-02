Zuviel Schnaps und Bier - Was gegen den Karnevalskater wirklich hilft

Während der Karnevalszeit steigt der Alkoholkonsum für gewöhnlich. Vit2Go, Hersteller von Vitamin-Trinkpulvern im Hosentaschenformat rät: Viel Flüssigkeit vor, während und nach dem feiern, sowie ein gesundes und nährstoffreiches Antikatermittel wie Hangover Aid hilft gegen den unangenehmen Karnevalskater am nächsten Morgen.

Köln, 1. Februar 2018 - Die fünfte Jahreszeit steht wieder vor der Tür: Karneval - Feiern und jeck sein. So gut wie jeder freut sich wohl schon auf die tollen Tage und es wird wieder viel Bier und Schnaps über die Theken gehen. Bei so viel Alkohol bleibt in der Regel der unangenehme und gar nicht lustige Kater am nächsten Morgen nicht aus.

Die Hauptursache eines Katers ist die Dehydrierung, denn alkoholische Getränke entziehen dem Körper eine signifikante Menge an Flüssigkeit. Mit dem Verlust von Wasser werden gleichzeitig wichtige Nährstoffe aus dem Körper gespült. Am nächsten Morgen fühlt man sich ausgetrocknet und die Nährstoffreserven sind erschöpft. Kopfschmerzen, Übelkeit und allgemeines Unwohlsein trüben die Karnevalsstimmung. Was der Körper jetzt braucht, ist die Zufuhr von neuer Flüssigkeit und einer ausgewogenen Nährstoff-Kombination aus essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren, Spurenelementen und Elektrolyten. Diese kann durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung aufgenommen werden, oder auch im Schnellverfahren mithilfe von speziellen Nahrungsergänzungsmitteln, die die benötigten Nährstoffe in konzentrierter Form enthalten.

"Besonders für Alkoholsünder, die am nächsten Morgen unter Appetitlosigkeit leiden, können solche Nahrungsergänzungsmittel durchaus hilfreich sein. Wer isst schon gerne einen sauren Hering zum Frühstück?" erklärt der Hersteller des Antikatermittels Vit2Go Hangover Aid. "Gerade nach der Aufnahme von zu viel Alkohol, gibt das in Deutschland hergestellte Nahrungsergänzungsmittel dem Körper zurück, was ihm der Alkohol genommen hat."

Bei diesem Nahrungsergänzungsmittel handelt es sich um ein Mineralien-Vitamin-Komplex, das den Körper nach allzu jecken Abenden wieder mit Nährstoffen versorgt und bei der Rehydrierung hilft. Es enthält neben essentiellen Vitaminen, Aminosäuren und Spurenelementen auch verschiedene Elektrolyte, die von Körper und Geist benötigt werden, um korrekt zu funktionieren. Vit2Go empfiehlt das in Wasser aufzulösende Nährstoffpulver bestenfalls noch vor dem Schlafengehen einzunehmen, um den Körper bereits über Nacht mit den verlorengegangenen Nährstoffen zu versorgen, damit er sich regenerieren kann - bevor der Kater überhaupt erst entstehen kann.

Folgende Tipps könnten sich also zusätzlich auszahlen:

1. Alkohol nur in Maßen konsumieren.

2. Zwischen alkoholhaltigen Drinks auch immer mal wieder ein Glas Wasser trinken, um der Dehydrierung entgegenzuwirken.

3. Am besten schon eine Weile vor dem Schlafengehen auf Wasser umsteigen.4. Nicht zu viel durcheinander trinken.

Der Karnevalskater lässt sich also vermeiden oder zumindest deutlich lindern. Wer diese Tipps beachtet, sollte eine umso fröhlichere Karnevalszeit erleben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Feiern - hoffentlich ohne allzu miese Kater!

