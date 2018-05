Zwischen Speedy-Paketen und Genussauszeit im Hotel Ansitz Plantitscherhof: Verwöhnmomente für mehr Urlaubszeit

Meran/München, 15. Mai 2018. GoldenSPA für jedes Zeitbudget: Sei es das Speedy-Paket mit bis zu drei Behandlungen gleichzeitig, Saunieren in der Wellness-Suite oder die Auszeit unter freiem Himmel, im Hotel Ansitz Plantitscherhof in Meran entspannt jeder Gast ganz nach seinen Bedürfnissen.

Während die Speedy-Anwendungen in kurzer Zeit mit mehreren Anwendungen „simultan“ verwöhnen und die neue Wellness-Suite mit privater Sauna lockt, lädt die Freiluft-Suite mit Massagen, Fingerfood und einer Nacht unter den Sternen zum Entschleunigen ein.

Speedy-Pakete für den schnellen Frischekick

Im Hotel Ansitz Plantitscherhof überzeugt der hauseigene GoldenSPA mit speziellen Paketen und Entspannung für jedes Zeitbudget. Besonders bei Kurzurlauben möchten Gäste in wenig Zeit viel erleben – die Speedy-Pakete im Plantitscherhof wurden genau dafür entwickelt. Maniküre, Gesichtsmassage & Co.: Mit bis zu drei Behandlungen gleichzeitig sorgen sie für den richtigen Frischekick. Für die entspannende Schönheitspflege stehen zwei bis drei GoldenSPA Mitarbeiter bereit und verwöhnen Gäste mit einer Kombination aus mehreren Anwendungen in etwa 60 statt 120 Minuten.

Gestärkt und voller Energie genießen die Frischerholten dann den restlichen Aufenthalt gemeinsam mit der Familie oder dem Partner. Doch auch klassische Massagen, Beauty-Behandlungen und Ayurveda kommen im Plantitscherhof etwa mit traditionellen Stirnölgüssen und Hot-Stone-Massagen nicht zu kurz. Anschließend lassen Spa-Besucher ihre Auszeit tiefenentspannt vor dem offenen Kamin des Ruheraums ausklingen oder genießen die Sonnenstrahlen im neugestalteten mediterranen Gartenparadies mit Außenpool.

Private Ruheoase über den Dächern von Meran

Sich Zeit nehmen und bewusst entschleunigen: Eine Auszeit ganz für sich oder gemeinsam mit dem Partner gönnen sich Ruhesuchende in der einzigartigen Suite unter freiem Himmel. Auf der Dachterrasse des Fünf-Sterne-Hotels genießen sie ihr exklusives Wellnesserlebnis mit Panoramablick auf die Südtiroler Bergwelt. Abseits vom Alltagsstress schlafen Gäste hier direkt unter den Sternen und erholen sich in der Abgeschiedenheit über den Dächern des Villenviertels. Auch für kulinarische Versuchungen, Wellnessanwendungen & Co. müssen sie ihr Paradies nicht verlassen: So frönen sie den köstlichen Fingerfood-Kreationen aus der Gourmetküche des Hauses und entspannen in ihrem luftigen Private-Spa bei Klang-Schalen-Massagen oder tiefenwirksamer Schönheitspflege.

Neu: Exklusive Wellness-Suiten

Neben dem spektakulären Freiluft-Erlebnis bieten seit März 2018 auch die neuen Wellness-Suiten ganz besondere Genussmomente. Die exquisiten Zweiraum-Suiten begeistern auf rund 65 Quadratmetern mit privatem Wellnessbereich. So entspannen die Gäste in der eigenen Sauna bei wohltuenden Düften und ausgewählten Bio-Aufgüssen mit Blick über das Meraner Villenviertel oder genießen unter der Wellness-Dusche die belebenden Massageeffekte.

Mit dem Paket „Schlafen unter freiem Himmel“ verbringen Gäste sechs unbeschwerte Tage im Hotel Ansitz Plantitscherhof und erleben davon eine Nacht in der exklusiven Freiluft-Suite mit Fingerfood und Getränken am Abend. Neben der Übernachtung mit Gourmet-Halbpension ist das tägliche Body- & Mind Programm, die Nutzung des GoldenSPA sowie der Tiefgaragen-Stellplatz enthalten.

