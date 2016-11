Zwischenstand aus dem Förderprojekt ASSUME: das integrierte Quality Dashboard mit MQC überzeugt

Das integrierte Qualitätsmonitoring mit dem MES Quality Commander® (MQC) hat die Reviewer des Förderprojekts ASSUME überzeugt.

Hierfür wurden wichtige Qualitätsmetriken mithilfe formalisierter Requirements aus dem BTC EmbeddedSpecifier gewonnen.

Bei der Präsentation des ersten Zwischenstandes haben die Projektpartner des europäischen Förderprojektes ASSUME Ergebnisse für die Formalisierung von Anforderungen mit dem BTC EmbeddedSpecifier und für das Monitoring der Produktqualität mit dem MES Quality Commander® (MQC) vorgestellt. Hierzu hat das Projektteam für eine Beispiel-Komponente die Anforderungen formalisiert und anschließend die Daten aus verschiedenen Software-Werkzeugen zum Testen, zur Konsistenzprüfung sowie zur Richtlinien- und Komplexitätsprüfung in MQC integriert. Die Auswertung im Quality Dashboard des MES Quality Commander®(MQC) zeigt die Veränderung der Produktqualität im zeitlichen Verlauf. Das Feedback der Teilnehmer des Review-Meetings und der Reviewer am 12. Oktober in Paris war dazu eindeutig: vollste Zufriedenheit.

Test am OEM Modell

Die Daimler AG hat im Rahmen des Förderprojektes ASSUME ein Modell zur Verfügung gestellt und für dieses Modell eine Prüfung der Produktqualität durchgeführt. Hierzu hat das Projektteam zunächst in Zusammenarbeit mit BTC Embedded Systems die Requirements für das Modell im BTC EmbeddedSpecifier formalisiert. Diese wurden anschließend zur automatischen Testfallgenerierung und für eine Requirements Consistency Analyse in Zusammenarbeit mit OFFIS eingesetzt.. Mit den Software-Werkzeugen der Model Engineering Solutions GmbH (MES), dem MES Model Examiner® (MXAM) zur Richtlinien- und MES M-XRAY® zur Komplexitätsprüfung konnten weitere Qualitätsdaten automatisiert erhoben werden. Für die Daten aus den Qualitätssicherungswerkzeugen von OFFIS, BTC Embedded Systems und MES hat MES ein Qualitätsmodell aufgesetzt und dieses in den MES Quality Commander® (MQC), dem Qualitäts-Dashboard integriert.

Ergebnis des ersten Review-Meetings des ASSUME-Förderprojektes

Zusammen mit den Technologiepartnern BTC Embedded Systems AG und Offis e.V. konnten innovative Elemente umgesetzt werden. Ein innovatives Element ist die Formalisierung von Requirements mit Simplified Universal Pattern im BTC EmbeddedSpecifier, mit der sich die Qualität und Eindeutigkeit der Requirements im Vergleich zu informellen Requirements erhöht. Weiterhin ermöglichen die formalisierten Requirements viele Anwendungsfälle im Bereich der Verifikation wie Konsistenzprüfungen, automatische Testfall-Generierung, formaler Test oder formale Verifikation. Ein weiteres innovatives Element ist das integrierte Qualitäts-Dashboard mit einer iterativen Datensammlung und Trendanalyse von Requirements-, Coverage-, Richtlinienkonformitäts- und Komplexitätsmetriken, welches MES im MES Quality Commander® (MQC) umgesetzt hat. Damit ist die Definition, die Anwendung und die konsistente Visualisierung der Qualitätsbewertung visualisierbar.

Die Aufgaben von MES und BTC im ASSUME-Förderprojekt

Im europäischen Förderprojekt ASSUME werden eine neue Entwicklungsmethodik und ein neues Absicherungsverfahren für Software, die auf Multi-Core-Prozessoren ausgeführt wird, entworfen. Diese sind gerade bei den vernetzten Autos elementar, da während der Fahrt vielfältigste Daten über die Umgebung gesammelt und verarbeitet werden, um die fahrerunabhängige Steuerung des Fahrzeugs zu ermöglichen. So müssen die Anwendung von Software auf mehreren Steuergeräten mit drastisch gestiegener Komplexität sowie der Einsatz von Multi-Core-Prozessoren abgesichert werden. Die Entwicklung eines integrierenden Frameworks zur Messung und Verfolgung der Produktqualität ist Aufgabe von MES. Der Fokus von BTC Embedded Systems in dem Projekt liegt auf der effizienten Nutzung von formalisierten Requirements für Coverage Analysen und Testfall-Generierung.