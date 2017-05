acre did it again - oder der Bericht einer erfolgreichen Voyage

Frankfurt/Main, 03.05.2017 – Die activ consult real estate GmbH - acre startet das Jahr 2017 mit einem weiteren Kommunikationsaward.

In der Kategorie Corporate Identity/Branding gewann acre den iF DESIGN AWARD 2017. Die Preise wurden in der BMW Welt München den Gewinnern übergeben. Zuvor hatte eine 58-köpfige Jury die schwierige Aufgabe, unter den 5 575 Einreichungen aus 59 Ländern die Besten auszuwählen. „Sich gegen eine solche große Zahl an hochkarätigen Einreichungen durchzusetzen, zeigt die Wertigkeit unserer Arbeit“, freut sich Elisabeth Kammermeier, Geschäftsführerin bei acre.

Im Rahmen der Projektentwicklung des Marienturm und Marienforum auf der sogenannten Marieninsel im Frankfurter Bankenviertel hat acre für seinen Kunden, die Pecan Development GmbH, eine Kampagne gestaltet. Kern bildet der Claim „Cultivating work“. Dieser formuliert den Anspruch des Projektentwicklers in beiden Häusern, eine ästhetische, inspirierende, hoch professionelle und zugleich auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter ausgerichtete neue Arbeitswelt zu schaffen und zu gestalten. „Von hier ausgehend haben wir zwei Marken entwickelt. Diese positionieren die beiden individuellen Gebäudeprodukte und erzählen zugleich die Geschichte der ‚Reise – VOYAGE – zur Marieninsel‘ “, kommentiert Sandra Breidbach, Art Director und künstlerischer Kopf hinter der Kampagne.

acre - activ consult real estate gmbH; Frankfurt am Main, Deutschland

acre ist eine ganzheitlich ausgerichtete Agentur für Immobilienmarketing und Asset Management Support. Über sämtliche Immobilien-Lebenszyklen bietet acre einen ganzheitlichen Beratungsansatz an.

Durch unsere langjährigen Immobilienerfahrungen sind wir in der Lage bereits schon bei der Planungs- und Realisierungsphase, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Auch beraten wir Sie in jedem anderen Lebenszyklus Ihrer Immobilie, sei dies das Gebäude- und Instandhaltungsmanagement, die Neupositionierung, das Retail Branding, Revitalisierung, dem Immobilien-Vertrieb oder die Weiterverwertung des Objekts.