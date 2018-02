acre erweitert Standort in Berlin

Berlin / Frankfurt 13.02.2018 – Die auf strategisches Real Estate Marketing, Branding, Design und Retail Consulting spezialisierte Agentur acre – activ consult real estate GmbH – mit Sitz in Frankfurt am Main baut ihre Repräsentanz in Berlin aus.

Vom Hauptstadtbüro aus betreut acre künftig Kunden und Projekte im Großraum Berlin, Potsdam, Hamburg, Dresden und Leipzig.

Das Berliner Team um Senior Project Managerin Caroline von Brück bezog im Februar neue Büroräume in der Friedrichstraße. Simone Meseg, bislang Senior Project Managerin in Frankfurt, verstärkt ebenfalls ab sofort das Team Berlin. Auch Senior Partner und Strategic Retail Consultant Olaf Jahn sowie Geschäftsführerin und Gründerin Elisabeth M. Kammermeier werden an beiden Standorten der Agentur in der Kundenberatung aktiv sein. „Berlin ist für acre ein wichtiger strategischer Standort. Wir waren hier seit unserer Gründung 2001 kontinuierlich aktiv. Im vergangenen Jahr verstärkten sich Anfragen von Kunden, die sich mehr Unterstützung in Berlin oder im geografisch erweiterten Raum wünschen. Daher haben wir uns dazu entschlossen, unsere Präsenz in Berlin auszubauen“, erklärt Elisabeth M. Kammermeier.

Mit dem Einzug in die Flächen des Coworking-Anbieters Mindspace in Berlin Mitte plant acre Netzwerk und Wirkungsraum weiter auszubauen. Schon heute arbeitet die ca. 20-köpfige Agentur von Frankfurt aus deutschlandweit. Das interdisziplinär aufgestellte Team konnte in der Vergangenheit bereits unterschiedlichste Immobilienprojekte und -nutzungen im Großraum Berlin, Hamburg sowie den Sachsenmetropolen Leipzig und Dresden begleiten, darunter Shoppingcenter, Wohn- und Büroprojekte sowie Quartiersentwicklungen.

Zu den namhaftesten Projekten zählten dabei u.a. das Sony Center am Potsdamer Platz, das Zoom, das Alexa Shopping Center und das Kudamm195 in Berlin sowie das Prager Carrée und das Quartier Hoym in Dresden. Zu den Auftraggebern der Real-Estate-Marketing-Agentur gehören prominente Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft.