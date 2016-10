action press mit neuem Verkaufs-Chef, SilverHub Media verstärkt Business Development

Lutz Nahold wird neuer Vertriebsleiter von action press. Der 48-Jährige verantwortet bei der Hamburger Pressebildagentur ab sofort den Bereich Corporate Sales sowie das Lizenzgeschäft und berichtet an Geschäftsführer Ulli Michel.

Lutz Nahold neu bei action press

[Großes Bild anzeigen]

Nahold blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in diversen Medienunternehmen zurück, unter anderem bei Springer & Jacoby, ProSieben, NRJ Radio sowie Kress Report. Ulli Michel: „Wir sind hoch erfreut mit Lutz einen absoluten Profi in unserem Team begrüßen zu können. Seine fundierte Branchenkenntnis wird action press helfen, noch intensiver auf die Bedürfnisse und Serviceansprüche unserer Kunden einzugehen “.SilverHub Media, die Muttergesellschaft von action press, verstärkt den Bereich Group Business Development in London mit Heiko Schönborn, dem langjährigen Deutschland-Geschäftsführer der Fotoagentur WENN. Schönborn hat mit dem Berliner Büro von WENN Kunden in über 60 Ländern weltweit mit News und Fotos aus den Bereichen Musik, Film, Show, Mode und Adel beliefert und auf diesem Gebiet maßgeblich zu steigenden Wachstumszahlen in einem hart umkämpften Markt beigetragen.Nun berichtet Schönborn direkt an SilverHub Media-CEO Nick Evans-Lombe und action press-Geschäftsführer Ulli Michel. Evans-Lombe: „Heikos Erfahrung auf dem Markt der visuellen Content-Produktion, seine innovativen Ideen und neuartigen Wege mit Partnern und Kunden zusammen zu arbeiten, sind genau das, wofür wir bei SilverHub stehen. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Team zu haben und unser Geschäft in Deutschland und auf der ganzen Welt weiter zu entwickeln.“

Kontakt:

Ulli Michel

Tel: 040 - 55 49 00-0

www.actionpress.de

Pressekontakt

action press gmbh & co. kg

Ulli Michel

Oehleckerring 9a-13

22419 Hamburg

Germany



http://www.actionpress.de/