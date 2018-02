alphaQuest erzielt exzellentes Ergebnis beim Focus-Business-Ranking 2018

Der Analytics-Dienstleister alphaQuest aus Ulm erreicht unter den 1.300 Top-Mittelständlern in der DACH-Region Platz 141

Die Focus Line Extension Focus-Business zeichnet erstmalig die besten Arbeitgeber des Mittelstands in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Focus-Business arbeitete in diesem Zusammenhang eng mit kununu.com, dem Arbeitgeber-Bewertungsportal für Mitarbeiter, Auszubildende und Bewerber sowie dem Marktforschungsunternehmen Media Market Insight zusammen. Das Ranking, welches am 12. Juli 2017 erhoben wurde, berücksichtigt annähernd 13.000 Datensätze mit mehr als 324.000 Arbeitgeberurteilen auf Kununu. Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die Unternehmen folgende fünf Kriterien erfüllen:

• Mindestens zehn Arbeitgeber-Bewertungen auf kununu.com

• Davon mindestens drei Bewertungen seit dem 01. Januar 2016

• Bewertungsdurchschnitt von mindestens 4,12 von fünf Sternen

• Unternehmensstandort in Deutschland, Österreich oder der Schweiz

• Mitarbeiteranzahl zwischen elf und 500 Mitarbeitern

Die finale Unternehmensplatzierung basiert auf einem Punktewert, welcher sich aus dem Bewertungsdurchschnitt sowie der Anzahl der Bewertungen auf Kununu errechnet. Rund 1.300 Unternehmen zählen in diesem Zusammenhang zu den herausragenden Arbeitgebern Mittelstand 2018.

Die alphaQuest GmbH verzeichnete im Rahmen des Rankings exzellente Resultate:

• Platz 141 in Deutschland

• Platz 51 in der Branche Telekommunikation und IT• Platz 17 für Unternehmen mit elf bis 50 Mitarbeitern• Platz 2 für unsere Standorte Ulm und Berlin

„Wir freuen uns sehr über diese sehr positive Rückmeldung. Wertschätzende Personalauswahl und -betreuung sind für uns zentrale Firmenwerte, in die wir auch zukünftig stark investieren werden“, so Dr. Christian Wagner, Geschäftsführer der alphaQuest GmbH.

Die Statistiken sind unter dem Link http://www.burdanews.de/focus-business einsehbar.