alphaQuest wird Microsoft Certified Gold Partner für den Bereich Data Analytics

Das IT-Beratungsunternehmen alphaQuest aus Ulm erhält den höchsten Microsoft-Partner-Status „Gold Data Analytics“

Die Data-Analytics-Kompetenz erhalten Microsoft-Partner, die Microsoft-Lösungen der Bereiche Business Intelligence und Data Analytics bereitstellen und unterstützen. Als langjähriges Mitglied im Microsoft Partner Network (MPN) nutzt alphaQuest zahlreiche Kernleistungen im Rahmen der Goldmitgliedschaft. Das Unternehmen profitiert von unbegrenztem und kostenlosem technischen Support, deutlich mehr Lizenzen und Abonnements und wird mit dem Gold-Logo für Microsoft-Kernkompetenzen ausgezeichnet. Weiterhin erwirbt alphaQuest die Berechtigung für zusätzliche Vertriebs-Incentives, Promotions und besondere Partner-Angebote. Alle Leistungen entsprechen dabei dem gewohnt hohen Qualitätsanspruch des IT-Dienstleisters und können hervorragend zur Kundenakquise eingesetzt werden.

Um den Titel „Gold Partner“ zu erlangen, müssen Unternehmen gewisse Voraussetzungen und Kompetenzanforderungen erfüllen. Wesentliche Voraussetzungen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Anzahl an Kundenreferenzen, Business-Assessments sowie technischer Zertifizierungen. So sind für die Goldmitgliedschaft mindestens fünf Kundenreferenzen erforderlich, wohingegen etwa der Silber-Status lediglich drei Referenzen voraussetzt. Im Bereich Kompetenzanforderungen hat alphaQuest erfolgreich die Kompetenz Data Analytics erworben. Diese Befähigung stellt die Ermittlung von Informationen aus Daten in den Mittelpunkt des geschäftlichen Interesses. Für das Absolvieren der Prüfung sind vor allem die drei Fokusbereiche Business Intelligence (BI), Advanced Analytics und Big Data essenziell. Jeweils vier Personen müssen dabei alle Prüfungen in einem Fokusbereich sowie ein Data-Analytics-Assessment bestehen. Des Weiteren sind zwei technische Zertifizierungen für den Erhalt der Goldmitgliedschaft erforderlich.

Die Auszeichnung ist das Resultat einer großartigen Teamleistung bei alphaQuest und unterstreicht die bewusste Technologieunabhängigkeit des Ulmer IT-Dienstleisters: alphaQuest bietet aktuell Expertise in 26 Technologien wie Microsoft BI, SAP oder R.