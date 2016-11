artegic engagiert sich in der Location Based Marketing Association

Der Digital CRM Beratungs- und Technologieanbieter artegic AG wird Mitglied in der Location Based Marketing Association (LBMA). Mit der Entwicklung eigener Technologien und Praxis Cases im Bereich Location Based Marketing sowie Proximity Marketing ist artegic Innovationstreiber für digitales Best-in-Class Dialogmarketing.

Mit der Mitgliedschaft in der LBMA möchte artegic dieses Engagement noch weiter ausbauen.

Die Location Based Marketing Association ist ein internationaler Verband, der sich die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation im Bereich standortbezogener Kommunikation und Services zum Ziel gesetzt hat. Das Ziel ist einfach: Informieren, Austauschen, Anleiten. Dies fördert die Nutzung und Etablierung von neuen Diensten und Angeboten unserer Mitgliedsunternehmen. Zu den Mitgliedern der LBMA gehören Einzelhändler, Agenturen, Werbetreibende, Medien, Software und Service Provider sowie Mobilfunkunternehmen. Global sind über 1.200 Unternehmen in dem Verband aktiv.

Proximity Marketing ist wichtiger Bestandteil kundenzentrierter Kommunikation

Nutzer erwarten heute ein Best-in-Class Erlebnis in Marketing und Service: kundenzentriert, cross-channel, reaktionsschnell bis zu Echtzeit, kontextsensitiv, hochindividualisiert und relevant im richtigen Moment. Location Based Marketing und insb. Proximity Marketing kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Proximity Marketing identifiziert mobile Nutzer und reagiert in Echtzeit auf mobile Trigger, etwa eine Standortveränderung, mit standortbezogener, kontextsensitiver Kommunikation. So versendet beispielsweise der Event Location Betreiber Weser-Ems-Hallen über eine von artegic und task communication entwickelte App standortbasierte Gastronomiegutscheine und konnte so die Verweildauer der Besucher in den Hallen sowie die Gastronomieumsätze steigern. Proximity Marketing steht am Anfang der Entwicklung, viele Szenarien sind heute nur mit APP möglich, dies wird sich in naher Zukunft verändern.

Carsten Szameitat, Vorstandsvorsitzender der LBMA DACH: „Wir freuen uns, artegic als neuestes Mitglied der Location Based Marketing Association begrüßen zu dürfen. Als internationaler Verband haben wir uns die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation an der Schnittstelle von Menschen, Orten und Medien zum Ziel gesetzt. Ein Marketingspezialist wie artegic, der sich kundenzentriertem Dialogmarketing verschrieben hat, passt mit seinen über zehn Jahren Erfahrung im Marketing Engineering perfekt zu uns. Wie blicken unserer Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen.“

"Kundenzentriertes Marketing gegenüber mobilen Nutzern muss heutzutage den Nutzungskontext und dabei insbesondere den Standort des Nutzers berücksichtigen. Dies gilt in der Echtzeitreaktion auf mobile Trigger. Moderne Proximity Marketing Technologien, wie die von artegic, müssen in der Lage sein, den Standort eines Nutzers, auch Indoor, präzise zu erfassen und sofort passende Kommunikationsmaßnahmen auszuspielen, etwa per App Push, SMS oder Mobile Messenger. Proximity Marketing und Location Based Marketing sind sehr junge Disziplinen und bieten noch viel Raum für innovative, neue Anwendungen. Wir freuen uns, diese Entwicklungen gemeinsam mit der Location Based Marketing Association weiter voranzutreiben.", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.