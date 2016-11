artegic entwickelt Marketing Automation CRM für Video on Demand Service TV NOW der Mediengruppe RTL

Die RTL interactive GmbH setzt zur Kundenbindung und Kundenaktivierung für den Video on Demand Service TV NOW auf Beratung und Technologie des Realtime CRM Anbieters artegic AG. Ziel ist die Fähigkeit zum integrierten, kundenzentrierten, digitalen Dialog im Rahmen der Customer Lifecycle-Kommunikation.

Kern der Lösung ist eine kundenzentrierte 360° Datenbank, in der Daten aus Kundenprofilen, Abos und dem Video-Nutzungsverhalten der Kunden zusammengeführt werden, sowie eine Marketing Automation, die auf Grundlage dieser Daten individualisierte Kommunikation aussteuert. Technisch basiert die Lösung auf einer Apteco FastStats Data Warehouseanwendung, die von artegic aufgebaut und nahtlos mit der ELAINE Marketing Automation integriert ist. RTL interactive kann so verhaltens- und profilbasierte Erkenntnisse direkt in automatisierte Kampagnen via E-Mail und Mobile Push überführen. Ziele sind eine enge Bindung der Kunden entlang des Customer Lifecycle, sowie die Verbesserung der Customer Experience durch eine individuelle und relevante Kommunikation in der Nutzung des Portals.



574 Prozent Ergebnis-Uplift durch intelligente Variantenoptimierung

In der Launch Phase von TV-NOW setzte RTL interactive auf eine intensive Variantenoptimierung durch die artegic Marketing Automation Lösung. So wurden zur Neukundengewinnung teilautomatisierte, multivariate Tests entwickelt und durchgeführt. Alleine im Rahmen der Launch Phase sind so mehr als 150 Kommunikationsvarianten in mehrstufigen Kampagnen realisiert worden. Die intelligente Varianten-Optimierung erreichte dabei einen Ergebnis-Uplift von 574 Prozent bei Öffnungsraten von bis zu 50 Prozent. Zum Einsatz kam auch eine von artegic entwickelte und zum Patent angemeldete Lösung zur effizienten Steuerung von multivariater Optimierung. Die Lösung identifiziert über eine Vielzahl von Parametern, wie Ansprache, Gestaltung, Aufbau, Inhalt, Call-to-Action, Betreff, Farbe, Zeitpunkt, Personalisierung etc., die jeweils entscheidungsrelevanten Kriterien für ein Mailing und hilft so, den Aufwand sowie die Komplexität bei der Variantenerstellung zu reduzieren. Das Verfahren basiert auf künstlicher Intelligenz und setzt erstmals neueste Methoden nach dem Prinzip der statistischen Versuchsplanung (Design of Experiment) ein.



"CRM ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs bei Video on Demand. artegic hat uns mit fundierter Erfahrung von Anfang an unterstützt, sowohl in der Expertise für digitale Kundenkommunikation, wie auch mit der dafür nötigen technischen Lösungskompetenz. Wir konnten unsere CRM Maßnahmen und unsere technische Infrastruktur ausgesprochen erfolgreich an den Start bringen." resümiert Robert Dube, Leiter Video on Demand die Zusammenarbeit.



„Das Projekt ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie durch intelligente Optimierung deutliche Ergebnissteigerungenen möglich sind. Durch die Fokussierung auf die wirklich wichtigen, entscheidungsgebenden Parameter können Komplexität und Aufwand reduziert und so das ganze Potenzial multivariater Tests genutzt werden. Wir freuen uns, mit RTL interactive nicht nur eine sehr spannende Anwendung für kundenzentriertes CRM zu realisieren, sondern auch neueste Optimierungs-Methoden zum Einsatz zu bringen, die für viele künftige Anwendungen innovative und messbar bessere Ergebnisse bringen werden.“, so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.



Video on Demand mit TV NOW

Der Video on Demand Service TV NOW startete Anfang 2016 mit einem neuen Angebot. Abokunden haben über das TV NOW Portal oder die App Zugriff auf viele bereits ausgestrahlten Formate der Free-TV Sender der Mediengruppe RTL (RTL, VOX, n-tv, RTL-Nitro, RTLplus, Super-RTL, RTL2, und TOGGO plus als Online Stream. TV NOW Plus Kunden erleben das Angebot in besserer Qualität, sowie mit exklusiver Vorab-Preview beliebter Serien wie "Gute Zeiten schlechte Zeiten" oder "Alles was zählt". Digitales Dialogmarketing ist dabei der wesentliche Kanal zur Kommunikation mit Abokunden und potenziellen Neukunden.