Der Kulturverein artisse e.V. zeigt in der Schaufenster-Galerie „Wechselrahmen“ #12:

Andrzej Heldwein – „Black & Light“

Fotografie

Ausstellungsdauer: 01. März bis 30. Mai 2018

Midissage: Sa., 12. Mai 2018, 19.30 Uhr

Begrüßung: Dr. Friederike Zimmermann

Auftritt: performDance FLASH

(Anna Daroch-Heldwein, Violine | Tomasz Daroch, Cello | Olga Daroch, Tanz | Andrzej Heldwein, Blitz)

Eintritt frei – Spenden für die Auftretenden willkommen!

FORUM Merzhausen | Foyer | Dorfstraße 3, 79249 Merzhausen

Keine Öffnungszeiten. Tagsüber bis 23 Uhr (Beleuchtung) durch das verglaste Foyer von außen zu besichtigen, geöffnet während der Veranstaltungen.

---

„Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zugrunde gehn!“, lässt Goethe seinen Faust im gleichnamigen Stück sagen.

Dem perfekten „schönen“ Augenblick widmen sich auch Andrzej Heldwein von höchster Poesie und Ästhetik geprägte Bilderserien. Hierbei spielt sein sensibler Umgang mit Licht eine zentrale Rolle. In der Bewegung befindliche, unscharfe Körperteile leuchten aus dem Dunkel heraus, als gelte es den Betrachter mit ins Bild zu ziehen.

Am liebsten widmet sich der preisgekrönte Fotograf den Themen Tanz, Musik und Theater oder aber der kargen Natur. Während letztere vor allem durch ihre Statik besticht, reizt den Künstler im Tanz gerade die Dynamik, welche er in der Momentaufnahme als Summe der Bewegungen größter Leidenschaft ins Bild zu bannen versteht.



Biographie: Andrzej Heldwein wurde in Warschau (Polen) geboren, und 2010 mit der FIAP (La Fédération Internationale de l'Art Photographique) Bronzemedaille beim Internationalen Salon-Circuit Wettbewerb für Kunstfotografie ausgezeichnet. Nach dem Kunst- und Philosophiestudium im Warschau begann er ab 1986 professionell zu fotografieren. Seit 2006 arbeitete er mit dem Fotografen Adam Bujak an prominenten Orten Polens, wie Krakau und Auschwitz, sowie in Israel und Spanien zusammen. Andrzej Heldwein ist in vielen Ländern Europas tätig und lebt zurzeit in Freiburg im Breisgau. Er ist Mitglied des Kunstvereins Freiburg.

http://www.heldwein-foto.com

--

Hinter dem Format der Schaufenster-Galerie steht die Idee, Kunst an einem alternativen Ort des öffentlichen Raums zu präsentieren. Hier wird das großzügig verglaste Foyer des FORUM Merzhausen zu einer Art Schaufenster, das zwischen Alltag und Kunst eine Verbindung herstellt. Dadurch treten die Menschen der Kunst unvoreingenommen gegenüber, indem sie ihnen aus dieser Perspektive wie zufällig begegnet.

Die Bilder sind – sei es beim Flanieren entlang des Platzes, beim Einkaufen auf dem Samstagsmarkt, beim Stehen an der Ampel oder im Vorbeifahren mit dem PKW – tagsüber bis 23 Uhr (Beleuchtung) von außen sowie natürlich während der Veranstaltungen von innen zu besichtigen.

http://www.artisse.de