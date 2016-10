ascent AG: Einführung des Wirtschaftsunterrichts an Schulen in Baden-Württemberg ein richtiger Schritt

Baden-Württemberg wird ab 2017 als erstes Bundesland flächendeckend das Schulfach „Wirtschaft“ auf den Lehrplan setzen.

Die ascent AG aus Karlsruhe befürwortet die Entscheidung – und setzt auf Partnerschaften zwischen Schule und Finanzdienstleistern – für mehr Finanzbildung.

Wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, sich in der Welt der Versicherungs- und Finanzprodukte zurechtfinden – darauf kommt es heute mehr denn je an, damit ein Bürger rationale Entscheidungen in persönlichen Finanzfragen treffen kann. Ganz in diesem Sinne hat sich das Bundesland Baden-Württemberg entschieden, ab dem kommenden Jahr ein neues Schulfach einzuführen – den Wirtschaftsunterricht. Zunächst an Real- und Gemeinschaftsschulen geplant, soll das Projekt ein Jahr später auch an Gymnasien an den Start gehen. Die Zielsetzung ist klar definiert: Um die Vertiefung des Finanzwissens geht es – oder wie die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) es formuliert: „Junge Menschen [müssen] die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht nur erkennen und verstehen, sondern auch kritisch hinterfragen können“

Die ascent AG aus Karlsruhe wertet die Einführung als einen Schritt in die richtige Richtung – denn eine solide Finanzbildung kann gar nicht früh genug vermittelt werden. In diesem Sinne sind die Schulen nach Einschätzung des Fondsexperten genau der richtige Ort, um Finanzwissen praxisorientiert zu vermitteln – und das am besten aus erster Hand, durch erfahrene Finanzspezialisten. Mit genau dieser Zielsetzung engagiert sich ja auch die ascent AG bereits seit 2011 und hat zahlreiche Bildungspartnerschaften mit Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet aufgebaut. Hier lernen die Schüler auf spielerische, aber effektive Weise, wie die Wirtschafts- und Finanzwelt funktioniert – und welche Finanzprodukte es auf dem Markt gibt.

Ein ganz zentraler Punkt ist hierbei das Thema Vermögensbildung – denn gerade im Bereich Geldanlage und Investment werden von vielen Bürgern oft falsche Entscheidungen getroffen, die Renditen verhindern und sich nicht selten als realer Kapitalverlust – statt Vermögensaufbau – auswirken. Hier gilt es nach Erfahrung der ascent AG, präventiv für mehr Finanzbildung zu sorgen und nicht zuletzt auch die vielfältigen Möglichkeiten und Vorteile der offenen Investmentfonds zu veranschaulichen. Das positive Feedback der Schüler und Lehrkräfte zeigt, dass die ascent AG mit dieser Strategie genau den richtigen Weg einschlägt.

