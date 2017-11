atelierschiefer - von Architainment, Ansporn und Aufmerksamkeit

Wenn ein Team aus Innenarchitekten, Grafikern, Bildhauern, Kunstmalern, Dekorateuren, Textern und Designern sich zur Aufgabe gesetzt hat, aus jedem Kundenwunsch ein unverwechselbares Einzelstück zu generieren und genau dafür das größtmögliche Potenzial eines interdisziplinären Team herausholt, dann handelt es sich um atelierschiefer.

Auftraggeber wie beispielsweise Bertelsmann, Leonardo oder van Laack setzen auf die kreativen Experten für Inszenierungen im Raum.

Kreativzentrale in ehemaliger Bildstelle

In der ehemaligen Bildstelle in Leverkusen befindet sich die atelierschiefer- Kreativzentrale: In dem ursprünglich als Medienzentrum konzipierten 50er-Jahre Haus sitzt das fünfköpfige Team in hell durchfluteten, klaren und puristischen Räumen. Hohe Decken, punktuell Kunst an den Wänden – dezent, aber prägnant. Indizien, die auf den künstlerischen Hintergrund des Inhabers und Gründers von atelierschiefer, Josef Schiefer, hinweisen. Nach seinem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Karl Bobek, folgten Stationen bei Filmproduktionen. 1990 war es dann soweit etwas Eigenes zu gründen: die Geburtsstunde von atelierschiefer. Es folgten Tätigkeiten im Bereich Event-Organisation für Boss, Esprit und Windsor.

Inhaber und Gründer atelierschiefer, Josef Schiefer

Keine Agentur, kein Architekturbüro, sondern atelier

atelierschiefer ist keine Agentur im klassischen Sinn, kein Architekturbüro oder Studio. Im Namen schwingt bereits die künstlerische Ausrichtung mit. Auch das Prozesshafte der Arbeitsvorgänge und der lebendige Kontakt zum verwendeten Material werden deutlich. „Wir beziehen Position und haben eine Verpflichtung dem Originären gegenüber“, so Josef Schiefer. Und das geschieht tagtäglich in der künstlerischen Umgebung, einem Atelier gleich - genau der richtige Ort, um kreativen Gedanken Raum zu verschaffen.

Und um Raum geht es auch inhaltlich bei den Aufträgen, die atelierschiefer erreichen: Anfragen zu Eventgestaltung, Messedesign oder auch innenarchitektonische Aufgaben – atelierschiefer hat eine ganz eigene Herangehensweise: Das Team übersetzt Grafiken und Layout in den Raum; Räume werden dabei zu flächigen Kommunikationsträgern. Das Ziel ist immer, Räume als dreidimensionale Bilder erlebbar und einzigartig zu machen.

Mit Bildräumen Emotionen wecken

Wenn Bildräume zu spannenden Inszenierungen werden und Letztere mit Menschen interagieren, dann hat atelierschiefer sein Ziel erreicht: Durch die Bildräume werden Informationen transportiert und dadurch Emotionen beim Betrachter erweckt. So setzen zahlreiche namhafte Unternehmen auf die künstlerische Arbeit von atelierschiefer, um Markenbotschaften nachhaltig in den Köpfen ihrer jeweiligen Zielgruppe zu verankern. Ob das jährlich stattfindende Sommerfest oder Bilanzpressekonferenzen der Bertelsmann Gruppe, außergewöhnliche Messestände für van Laack in Florenz oder für Westhoff Kaffee in Stuttgart und Hamburg, Shop in Shop Fitness-Module für Fitness-Studios und Personal Trainer im Auftrag von Pur Fitness – zahlreiche Marken setzen auf den attraktiven Mix aus künstlerischem Denken und Kreieren von außergewöhnlichen Bildräumen. Wobei Kunden bei atelierschiefer auch die Beratung an sich einkaufen können und die Finalisierung bzw. Umsetzung ein anderer macht. „Die Entwicklung von Ideen sind schließlich unsere Kernkompetenz“, so Schiefer. Dabei ist Geschäftsführungs-Betreuung bei atelierschiefer garantiert und der Regelfall.

atelierschiefer nennt sein Schaffen von Bildräumen übrigens Architainment. Josef Schiefer beschreibt den Begriff so: „Wenn es Architektur gelingt, den nur begrenzt vorhandenen Rohstoff Aufmerksamkeit ins Bewusstsein zu fördern und Botschaften auf spielerische Art in drei Dimensionen vermittelt werden, dann erlebt der Mensch im Raum Architainment“. Auch hier zeigen sich der künstlerische Background und die besondere Herangehensweise von atelierschiefer – denn: Künstlerisches Denken erzeugt eine andere Methode von Suchen und Finden und sowohl Prozesse und dann auch Ergebnisse unterscheiden sich deutlich vom Mainstream.

Künstlerischer Blickwinkel als Alleinstellungsmerkmal

Wenn Räume als dreidimensionale Bilder erlebt werden können, liegt das verstärkt an Kompositionen aus Formen und Licht, verwendeten Farben und Materialien, die niemals zum Selbstzweck von atelierschiefer eingesetzt werden. Im Gegenteil: Wie bei einem Gemälde sind sie da, um Informationen zu vermitteln und Emotionen zu bewirken. Diese Herangehensweise gehört sicherlich zum Alleinstellungsmerkmal der Kreativen bei atelierschiefer, wenn Material-, Farb- und Lichtkompositionen auch aus künstlerischem Blickwinkel strategisch in die zu vermittelnden Unternehmensinhalte der Kunden integriert werden.

Mitbewerber sind Weggefährten

Auftraggeber sind immer die Endkunden – diese erteilen das direkte Briefing, und dann kann es auch schon losgehen: atelierschiefer findet Lösungen, entdeckt und zaubert auch schon einmal herbei. Inspiration für originelle Ideen ist laut Josef Schiefer oft schon in den gestellten Aufgaben an sich enthalten. Man müsse nur aufmerksam zuhören und mit interessiertem Blick hinschauen. Entscheidend für eine fruchtbare Zusammenarbeit sind im Sinne des atelierschiefer-Teams immer der gegenseitige Respekt und auch der Respekt des Kunden vor einer kreativen Leistung.

Mitbewerber auf dem Markt werden übrigens nie als Konkurrenten im klassischen Sinn gesehen, im Gegenteil: „Mitbewerber mit guten Ideen und Tatkraft, diese auch umzusetzen, sind Weggefährten, die unser ständiger Ansporn sind“, erzählt Josef Schiefer.

Mit guten Ideen und Tatkraft geht das Team von atelierschiefer für seine Kunden auch in den letzten Wochen des Jahres voran. Und setzt weiterhin auf den Mix aus junger Schaffenskraft und erfahrener, kreativer Leistung, die die Zusammensetzung der Kreativexperten mit sich bringt. Immer gemäß dem Credo „sei offen und geh voran, ohne Angst vor falschen Wegen“.