avenTOURa präsentiert neues Lateinamerika-/Karibik-Angebot auf den Reise-Messen

Auf den Reise-Messen stellt der Lateinamerika-Spezialist avenTOURa sein neues Programm-Angebot vor, u.a. für Reisen auf die Bahamas und die Tour „Cuba by E-Bike“.

(bb) Für die Reise-Saison 2018/2019 hat der auf Lateinamerika spezialisierte Reiseveranstalter avenTOURa (http://www.aventoura.de ) sein Portfolio durch etliche Neuerungen erweitert. Ganz neu aufgenommen wurde etwa die Inselgruppe der Bahamas. Das vielseitige Reiseziel bereichert das bereits umfangreiche Karibik-Angebot mit ausgefallenen Reise-Programmen. Ebenfalls neu im Programm ist die Reise „Cuba by E-Bike“ durch West- und Zentral-Cuba. Seine komplette Produkt-Palette präsentiert avenTOURa auf den aktuellen Reise-Messen.

Die fachkundigen Berater des Freiburger Veranstalters stehen auf den folgenden Messen für Fragen zu allen Reise-Programmen sowie mit Informationen und Insider-Tipps zur Verfügung:

Die faszinierende Inselwelt der Bahamas ist jetzt bei avenTOURa buchbar ©avenTOURa

Mundologia Freiburg: 02. - 04.02.2018 - Konzerthaus Freiburg - ReiseweltenReisen Hamburg: 07.- 11.02.2018 - Halle B5, Stand 507f.re.e München: 21. - 25.02.2018 - Halle A4, Stand 199ITB Berlin: 07.-11. 03.2018 - Halle 22a, Stand 124

Für das neue Reiseziel Bahamas können avenTOURa-Kunden aus zahlreichen einwöchigen Insel-Kombinationen wählen und diese zu einer individuellen Reise zusammenstellen. Wanderungen oder Rad-Touren durch die Nationalparks, Segeltörns, zahlreiche Wassersport-Möglichkeiten wie Schnorchel- und Tauch-Erlebnisse sind nur Beispiele. „Bei uns finden Aktiv-Reisende, Bade-Urlauber, Naturfreunde ebenso wie Familien ihre Wunsch-Reise“, erläutert Stephan Daniels, Leiter der Abteilung Lateinamerika/Karibik bei avenTOURa. Erst kurz vor Beginn der Messe-Saison war Daniels auf den Bahamas, um für die avenTOURa-Kunden auf dem aktuellsten Stand zu sein. Details zum Bahamas-Angebot unter http://www.aventoura.de/bahamas .

Die perfekte Mischung aus aktivem Erkunden des Inselstaates Cuba, seinen Highlights, Natur-Erlebnissen und spannenden Informationen bietet die neue Radreise „Cuba by E-Bike“. Die Teilnehmer der 16-tägigen Radtour kommen in die bedeutendsten Städte und die landschaftlich schönsten Regionen West-und Zentralcubas. Mit modernen E-Bikes erfahren sie die Karibik-Insel und können zwischendurch an herrlichen Stränden entspannen. Die nächste Tour findet vom 14. bis zum 29. April 2018 statt. Details zur Reise, die mit einer Größe von 4 bis 10 Teilnehmern durchgeführt wird: http://www.aventoura.de/cuba-by-e-bike .

Die Sparte der Individual-Reisen nach Lateinamerika, die zu Wunsch-Terminen ab 2 Personen durchgeführt werden, wurde ebenfalls erweitert. Neu im Programm sind beispielsweise die Reise „Peru vom Feinsten – Kultur, Kulinarik & Klassiker“ (http://www.aventoura.de/produkte/peru-vom-feinsten/ ) sowie „Chile & Argentinien – Wüste, Gletscher und Lagunen“ (http://www.aventoura.de/produkte/ch....ste-gletscher-und-lagunen ).