baramundi software AG stellt Karrierechancen auf der akademika 2016 in Augsburg vor

Die Personalmesse dient dem Augsburger IT-Unternehmen als Plattform für persönliche Gespräche mit Absolventen und Young Professionals

Augsburg, 17. Oktober 2016 – Die baramundi software AG wurde im Jahr 2000 in Augsburg gegründet und gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Unified-Endpoint-Management. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 140 Mitarbeiter im Glaspalast. Um Nachwuchskräften die vielfältigen Jobperspektiven in dem IT-Unternehmen vorzustellen, ist die baramundi software AG vom 22.-23. November auf der akademika vertreten. Interessierte sind herzlich eingeladen an Stand 736 in Halle 7 mit Mitarbeitern von baramundi persönlich zu sprechen, Fragen zu stellen und sich einen ersten Eindruck von baramundi zu verschaffen.

Softwareentwicklung, Qualitätsmanagement oder Consulting und Vertrieb: Gerade in der IT-Branche sind die Betätigungsfelder vielfältig. Die Personalmesse akademika in Augsburg bietet die ideale Gelegenheit, Unternehmen und Absolventen sowie Young Professionals zusammenzubringen. Die baramundi software AG ist zum zweiten Mal als Aussteller vertreten.

„Die akademika ist eine tolle Möglichkeit, unser Unternehmen im persönlichen Gespräch vorzustellen. Unsere Mitarbeiter geben einen umfassenden Einblick aus ihrem persönlichen Aufgabenbereich und informieren über allgemeine Angebote, die wir als Arbeitgeber unseren Mitarbeitern bieten. Nachwuchskräfte haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ein Gefühl für unsere Unternehmenskultur zu bekommen“, erläutert Uwe Beikirch, Vorstand bei der baramundi software AG.

Mehr als nur ein Job

Arbeitszeit ist Lebenszeit – das ist die Überzeugung von baramundi. Diese Ansicht prägt die Zusammenarbeit ebenso wie das Arbeitsumfeld. Bei baramundi haben die Mitarbeiter Freiräume, um ihre Stärken einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, aber auch spannende und abwechslungsreiche Aufgaben gehören dazu. Darüber hinaus zählen zum Engagement von baramundi als Arbeitgeber auch die Unterstützung sportlicher Aktivitäten der Mitarbeiter, ein ergonomischer Arbeitsplatz sowie eine Beteiligung am Unternehmenserfolg. Darüber hinaus finanziert baramundi regelmäßig Teamabende, Firmenfeste und Sportevents, um den Teamgeist zu stärken.

baramundi ist ein Great Place to Work

Die Mitarbeiter der baramundi software AG genießen eine besonders positive Arbeitsplatzkultur. Das belegt das Ergebnis des bundesweiten Wettbewerbs „Deutschlands beste Arbeitgeber 2015“, bei dem baramundi einen sehr guten 44. Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeiter belegt. Bereits in den vergangenen vier Jahren erhielt baramundi die Auszeichnung als Great Place to Work. Die Auszeichnung beruht auf einer repräsentativen und anonymen Befragung der Mitarbeiter, in der zentrale Arbeitsplatzthemen sowie die Qualität der Personal- und Führungsarbeit erhoben werden.